Ce légume boudé du pot-au-feu se cache dans une tarte dorée qui fait oublier la quiche lorraine en semaine

Tarte aux navets dorée, pâte croustillante et cœur fondant remplacent la quiche lorraine sur la table un soir de semaine. Comment ce légume boudé réussit-il à mettre tout le monde d’accord ?

Je n’aurais jamais cru servir du navet un soir de semaine : la tarte dorée et fondante qui fait oublier la quiche lorraine

Un soir de semaine, la cuisine sent la pâte qui croustille, le fromage qui grille et les herbes fraîchement coupées. Sur la table, une tarte salée aux navets, dorée en surface, fondante au centre, promet un dîner simple mais généreux.

On pensait le navet réservé aux soupes ; le voilà star d’une tarte salée qui rivalise avec la quiche lorraine. Comment obtenir une garniture fondante, bien prise et surtout une tarte aux navets qui ne rend jamais d’eau ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée bien froide (230 g)

✅ 600 g de navets, plutôt jeunes

✅ 3 œufs moyens

✅ 25 cl de crème fraîche entière

Pourquoi cette tarte aux navets fait oublier la quiche lorraine

Dans cette tarte aux navets, le légume devient tendre et discret. Précuits puis dorés, les navets perdent leur côté piquant, s’imprègnent de crème et laissent le trio œufs–crème–fromage rappeler la quiche lorraine, avec un comté ou un emmental justement dosé.

Pas-à-pas : la tarte aux navets qui ne rend jamais d’eau

Le succès de cette tarte de navets au fromage tient surtout à la préparation du légume. On le précuit dans l’eau salée, on l’égoutte, puis on le sèche et on le dore à la poêle pour chasser l’excès d’eau. L’appareil, lui, reste simple : 3 œufs pour 25 cl de crème et une pâte brisée bien froide, piquée, parfois précuite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peler les navets, les précuire 8 à 10 minutes, bien les égoutter. Technique : Émincer l’oignon, le faire suer, puis sécher et dorer les navets à la poêle. Cuisson : Foncer le moule, piquer la pâte, verser l’appareil œufs-crème-fromage. Finition : Cuire 28 à 35 minutes à 190 °C, laisser reposer, ajouter les herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile, mais technique 🔍 Le secret de l’expert Précuire les navets puis les saisir brièvement à la poêle chasse l’excès d’eau, tandis qu’au four, œufs, crème et fromage se figent en un cœur fondant qui se tient parfaitement. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet bistrot, badigeonner le fond de moutarde forte ; pour une version d’hiver, intercaler quelques lamelles de poire ferme. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais poser des navets crus ou à peine égouttés sur la pâte ; ils détremperaient tout et donneraient une tarte aqueuse et fade.

Variantes qui bluffent : tatin de navets et version poire-navet

Une fois la base maîtrisée, on s’amuse avec les variations. Fine couche de moutarde sur le fond, ou lamelles de poire ferme entre les navets : la tarte change de caractère sans devenir compliquée. On sert ces navets rôtis en tarte, tièdes, avec une salade croquante ; quelques minutes à 170 °C suffisent pour la réchauffer le lendemain.