Ce menu de la semaine 14 repas va tout changer : mini liste de courses, zéro répétition, adieu galère du soir

Entre plats au four dorés, wok express et soupe chaude du dimanche soir, l’organisation se joue en une seule fois pour toute la semaine. Qui peut résister à un menu de la semaine tout en un, 14 repas variés et zéro répétition, bâti autour d’une liste de courses minuscule ?

Odeur de gratin qui dore, carottes rôties, soupe veloutée du dimanche soir : on sent la cuisine maison qui s’organise sans stress. Avec un menu de la semaine tout en un, les repas s’enchaînent, les parfums changent, mais la liste de courses reste minuscule.

Le principe : 14 plats pour 4 personnes, aucun qui se répète, et une base d’ingrédients commune pensée comme un mini garde-manger. Entre salade de lentilles, nouilles sautées, saumon au four et tofu croustillant, on change d’univers chaque jour. On obtient un menu de la semaine 14 repas fluide, qui s’adapte aux imprévus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre – 1,5 kg

✅ Carottes – 1 kg

✅ Blancs de poulet – 600 g

✅ Tofu ferme – 400 g

Votre menu de la semaine « tout en un » : 14 plats où rien ne se répète et où la liste de courses tient dans la poche

Ce menu de la semaine 14 repas repose sur quelques produits pivots : pommes de terre, carottes, œufs, yaourt, herbes, citron. On les décline en salades, poêlées, gratins, wraps ou soupes, sans jamais resservir le même plat.

Ainsi, on construit un menu de la semaine avec liste de courses unique, vraiment compacte, et sans répétition. Elle tient sur une note dans le téléphone et rassemble épicerie, frais polyvalents et protéines que l’on permute selon l’humeur.

Votre menu de la semaine « tout en un » : 14 plats où rien ne se répète et où la liste de courses tient dans la poche

Tout commence par un batch cooking léger, un vrai mini batch cooking du dimanche : 60 à 90 minutes suffisent. On émince quelques oignons, râpe des carottes, lave salade et herbes, cuit un lot de pommes de terre, prépare sauce yaourt et vinaigrette maison.

Ensuite, chaque jour, on assemble une assiette complète : un féculent, un légume de saison, une protéine et un finish qui change tout. Salade de lentilles, chili express, saumon rôti, couscous végétarien ou soupe poireaux‑pommes de terre : les temps actifs restent entre 15 et 25 minutes par repas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le dimanche, noter les 14 repas et contrôler les produits du placard. Technique : Préparer oignons, carottes, pommes de terre et sauces, rangés en boîtes au frais. Cuisson : Chaque jour, cuire rapidement féculent ou protéine pendant qu’on assemble légumes et assaisonnement. Finition : Finir le plat avec touche acide, gras doux, croquant et herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 15–25 min/repas 🔍 Le secret de l’expert Moins d’ingrédients, mais plus de jeux de textures, de formes et d’assaisonnements : les repas restent variés et rapides. ✨ Le twist gourmand : Penser toujours gras + acide + croquant + herbes : huile, citron, fruits secs et herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de tout cuire d’avance : les plats se ramollissent. On prépare seulement les bases, on finit au dernier moment.

Votre menu de la semaine « tout en un » : 14 plats où rien ne se répète et où la liste de courses tient dans la poche

Côté conservation, on garde oignons, sauces et pommes de terre pré‑cuites au frais deux à trois jours maximum, dans des boîtes bien fermées ; le reste se prépare minute. Les portions sont pensées comme un menu pour 4 personnes, facile à adapter : on peut doubler pour congeler chili, soupe ou gratin, choisir tofu et légumineuses à la place des viandes, ou passer aux pâtes et wraps sans gluten selon les besoins de la maison, et limiter les restes intelligents à transformer le lendemain.