Ce menu du dimanche 5 avril : 5 recettes ultra réconfortantes prêtes en 1 h 30 à ne surtout pas rater aujourd’hui

Ce dimanche 5 avril 2026, un menu complet s’organise autour de cinq recettes du dimanche faciles et généreuses, du cake au dessert. Comment tout préparer en 1 h 30 sans rester bloqué en cuisine ?

Recettes du dimanche 5 avril 2026 : 5 plats simples et savoureux à préparer aujourd’hui

Odeur de fromage grillé, pommes caramélisées, épices douces qui montent de la casserole : ce dimanche, la cuisine se remplit vite de parfums réconfortants sans exiger des heures derrière les fourneaux.

On mise sur cinq recettes du dimanche pensées pour le 5 avril 2026 : un cake salé, un curry parfumé, une entrée fraîche, un dessert croustillant et un cocktail fleuri, le tout simple à organiser.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Cake jambon-gruyère : farine, œufs, huile neutre, dés de jambon, gruyère râpé

✅ Concombre à la crème fraîche épaisse : concombre, crème, ciboulette, citron, moutarde

✅ Aloo, curry de pommes de terre : pommes de terre, oignon, ail, tomates, mélange d’épices

✅ Croustade de pommes et cocktail au jasmin : feuilles de brick, pommes, beurre, sucre, thé au jasmin, citron, whisky ou sirop de sucre de canne

Recettes du dimanche 5 avril 2026 : 5 plats simples et savoureux à préparer aujourd’hui

Ce menu du dimanche simple et savoureux s’appuie sur des bases rassurantes : cake moelleux en plat principal, servi avec salade verte, et concombre à la crème en entrée fraîche.

Pour suivre, le curry de pommes de terre façon aloo apporte chaleur et épices douces avant la croustade de pommes en feuilles de brick. Le cocktail au jasmin, citron et whisky termine ce menu fleuri et relaxant.

Recettes du dimanche 5 avril 2026 : 5 plats simples et savoureux à préparer aujourd’hui

On organise tout en une seule séquence : appareil à cake pendant le préchauffage, concombre qui dégorge au sel, curry lancé à feu doux, puis croustade enfournée dès que le moule à cake libère la place.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et préparer la pâte à cake. Technique : Éplucher concombre, pommes de terre et pommes ; saler le concombre pour le faire dégorger. Cuisson : Faire revenir oignon et ail avec les épices, ajouter tomates, pommes de terre et un peu d’eau, puis laisser mijoter. Finition : Beurrer les feuilles de brick, monter et enfourner la croustade, mélanger concombre-crème, filtrer et sucrer le cocktail au jasmin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Concombre salé pour limiter l’eau, pommes de terre mijotées qui lient la sauce, cake gonflé par la levure, croustade croustillante grâce au beurre et au four bien chaud. ✨ Le twist gourmand : Ajouter moutarde à l’ancienne et zeste de citron dans la crème, cardamome écrasée dans le thé au jasmin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas torréfier les épices du curry, ouvrir le four ou oublier de dégorger le concombre.

Recettes du dimanche 5 avril 2026 : 5 plats simples et savoureux à préparer aujourd’hui

Le cake se garde deux jours au frais et se grille le lendemain avec une salade ; le curry se réchauffe doucement. Restes de cake et de croustade complètent un brunch ou donnent des idées de plats pour le dimanche midi suivant.