Ce parmentier patate douce au fromage caché change tout : après ça, impossible de revenir au classique

Parmentier trop sec, purée lourde, gratin timide : ce plat du four peut décevoir. Ici, une version patate douce et fromage filant promet un vrai tournant.

Odeur de four, vapeur qui s’échappe quand on pose le plat au milieu de la table… Le parmentier fait partie de ces gratins qui rassemblent. Mais entre viande sèche et purée lourde, la version classique frustre souvent un peu.

Bonne nouvelle : on peut le transformer sans le dénaturer. Une patate douce écrasée, plus soyeuse qu’une pomme de terre, et surtout une couche de cheddar cachée sous la croûte, qui fond en secret. Après ça, on ne retourne plus au parmentier classique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de patates douces épluchées (pour la purée)

✅ 500 g de bœuf haché, 2 oignons, 2 gousses d’ail

✅ 30 g de beurre, 10 cl de lait ou crème, sel, poivre

✅ 150 à 180 g de cheddar râpé + 1 c. à s. de concentré de tomate

Pourquoi ce parmentier fait oublier la version classique

Dans ce hachis parmentier, tout est pensé pour éviter les trois déceptions habituelles : viande en miettes, purée lourde, gratin timide. Le bœuf est mijoté avec des oignons presque confits, juteux mais pas noyés de sauce, ce qui donne un fond savoureux qui se tient à la découpe.

Au-dessus, la patate douce apporte une douceur légèrement sucrée qui équilibre le goût grillé de la viande. Entre les deux, ce fameux matelas de cheddar joue les médiateurs : il fond, enveloppe la garniture et garde le plat moelleux, même après quelques minutes sur la table.

La méthode : hachis parmentier patate douce cheddar

On commence par laisser tomber les oignons à feu doux jusqu’à blond doré, puis on ajoute bœuf, concentré de tomate et un trait de bouillon. On mijote juste assez pour obtenir une garniture liée et juteuse, sans jus au fond du plat.

En parallèle, on cuit les patates douces en cubes dans l’eau salée avant de les écraser au presse‑purée avec beurre et lait. Surtout pas de mixeur, qui transforme l’amidon en colle : la purée doit rester souple et facile à étaler.

Montage : viande au fond, cheddar en couche uniforme, purée de patate douce en couverture. On lisse, on strie à la fourchette, puis on enfourne à 190–200 °C avant un court passage sous le gril pour une croûte dorée et un cœur de fromage filant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Confire les oignons dans l’huile, ajouter ail, bœuf, concentré et bouillon. Technique : Cuire les patates douces en cubes dans l’eau salée, égoutter. Cuisson : Écraser en purée avec beurre, lait, sel et poivre. Finition : Monter le plat, enfourner, gratiner puis laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Cheddar protégé, purée écrasée : fondant garanti sans plat desséché. ✨ Le twist gourmand : Ajouter moutarde ou paprika fumé selon l’humeur du jour. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mixer la patate douce, ni laisser la viande trop sèche.

Dressage et variantes

On sert ce gratin brûlant avec une salade, puis on recycle les restes réchauffés au four, en ajoutant champignons sautés ou une pointe de moutarde dans la purée.