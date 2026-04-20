Voici le plat végétarien à 1,80 € avec un simple légume farci qui bluffe plus qu'un menu à 25 € au resto

Quatre courgettes rondes, un peu de quinoa et de feta suffisent à composer un plat complet végétarien pas cher qui a tout d’une assiette de bistro. La clé tient dans quelques gestes précis pour obtenir une farce moelleuse et une chair fondante sans la moindre sécheresse.

Délice petit budget : la courgette ronde farcie quinoa–feta qui fait plus d’effet qu’un plat à 25 € au resto

Dans le four, la petite courgette ronde gonfle doucement. Sa peau reste lisse, à peine striée de doré, pendant que la vapeur s’échappe par le chapeau et apporte cette odeur d’herbes fraîches, de citron et de grain toasté. À la coupe, la chair est fondante, la farce se tient et chaque bouchée est moelleuse, jamais sèche.

On parle pourtant d’un simple légume de marché, à quelques euros le kilo, transformé en cocotte individuelle qui a tout d’un plat de bistro. Avec une bonne farce de quinoa, un peu de feta et un bouquet d’herbes, on obtient un plat complet végétarien pas cher, autour de 1,80 € par personne, qui n’a rien à envier aux assiettes facturées 25 € au restaurant. Reste à maîtriser la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes rondes de Nice, bien fermes (600 à 800 g)

✅ 180 g de quinoa cru + 400 ml d’eau légèrement salée

✅ 150 g de feta + trio d’herbes fraîches : persil, menthe, basilic

✅ Oignon, ail, citron, huile d’olive, cumin, paprika, sel, poivre, pignons de pin (facultatif)

Un plat “bistronomique” à moins de 2 € par personne

La courgette ronde de Nice a tout ce qu’il faut pour la farce : chair douce, graines fines et forme parfaite de petit bol naturel. On la creuse, on laisse un bon demi-centimètre de chair, et elle devient un contenant qui tient bien à la cuisson. Visuellement, chaque courgette arrive à table comme un mini cocon individuel, digne d’une assiette de resto.

Côté budget, on reste très doux ; la courgette ronde verte bio tourne autour de 3,50 € le kilo, le quinoa et la feta se dosent au gramme près. En les mariant avec une farce quinoa feta herbes fraîches, on obtient des courgettes rondes farcies quinoa feta généreuses, parfumées, qui remplacent sans effort un plat de viande bien plus coûteux.

Étapes clés : la méthode inratable

Tout se joue sur deux points : l’eau et la cuisson. On cuit le quinoa juste al dente, avec ce “petit rebond” qui lui permet d’absorber les sucs d’oignon, d’huile d’olive et de citron sans devenir pâteux. On fait ensuite revenir la chair de courgette pour l’assécher légèrement, avant de la mêler au quinoa, aux herbes et à la feta émiettée. Enfin, la courgette farcie fondante au four se réussit avec une cuisson douce à 180 °C, dans un plat contenant 1 cm d’eau ; la peau devient tendre, la farce reste juteuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le quinoa, le cuire dans 400 ml d’eau salée jusqu’à ce que le grain s’ouvre, puis égrainer et laisser tiédir ; préchauffer le four à 180 °C et laver les courgettes. Technique : Couper les chapeaux, évider en laissant 5 mm de chair, saler l’intérieur ; faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter la chair hachée, puis hors du feu quinoa, cumin, paprika, citron, 120 g de feta et les herbes. Cuisson : Farcir les courgettes, remettre les chapeaux, déposer dans un plat avec 1 cm d’eau et cuire 35 minutes à 180 °C, en couvrant de papier cuisson si la peau colore trop vite. Finition : Laisser reposer 5 minutes, ajouter le reste de feta, quelques herbes fraîches, un filet d’huile d’olive, quelques gouttes de citron et éventuellement des pignons grillés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,80 € / personne 🔍 Le secret de l’expert On laisse tiédir le quinoa avant de le mêler à la feta et à la chair de courgette : les grains absorbent les sucs sans se transformer en purée. En parallèle, la cuisson douce avec un fond d’eau protège la farce et rend la courgette fondante jusqu’au cœur. ✨ Le twist gourmand : Torréfier le quinoa à sec 2 minutes avant cuisson pour un parfum de noisette, puis finir le plat avec des pignons grillés et un zeste de citron râpé très fin juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais farcir avec un quinoa brûlant et gorgé d’eau, ni enfourner sans liquide au fond du plat ; on obtiendrait une courgette éclatée et une farce sèche.

Variantes & idées pour recycler la farce (sans changer le budget)

Pour une version encore plus nourrissante, on ajoute au mélange quinoa–feta 120 g de pois chiches ou 150 g de lentilles cuites. On peut aussi casser un œuf sur la farce sur les 10 dernières minutes de cuisson ; le jaune coulant apporte un côté très gourmand. Autre piste, une version méditerranéenne avec dés de tomate, olives noires et une pointe de piment doux.

Le lendemain, la farce restante se glisse dans une tortilla, une salade de tomates ou un bol de crudités. Les courgettes cuites se gardent 2 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique et se réchauffent doucement au four à 150 °C, histoire de garder cette texture fondante qui fait tout le charme du plat.