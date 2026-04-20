Lasagnes : cette version sans viande hachée ni sauce tomate pourrait bien rendre vos classiques bolognaise ringards

Et si vos lasagnes sans viande hachée ni sauce tomate misaient sur le duo saumon–poireaux et une béchamel légère ? Quelques gestes suffisent pour un gratin blanc ultra-fondant.

Dans la cuisine, le plat fume déjà, sans la moindre odeur de sauce tomate. À la place, un parfum de beurre, de poireaux qui fondent et de fromage gratiné remplit la pièce. Sous la croûte dorée, on pressent des couches moelleuses, loin des classiques lasagnes à la bolognaise.

Ce soir, place aux lasagnes sans viande hachée ni sauce tomate, ces lasagnes blanches où le poireau velours et le saumon moelleux remplacent la farce mijotée. Une version plus douce, plus iodée, prête à devenir le plat fétiche des soirs pressés ; il suffit de maîtriser quelques gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de feuilles de lasagne sans précuisson

✅ 4 poireaux (≈ 600 g) et 1 échalote

✅ 300 g de saumon frais et 80 g de saumon fumé

✅ 600 ml de lait, 30 g de farine, 200 g de fromage râpé

Lasagnes sans viande hachée ni sauce tomate : le principe

Dans ces lasagnes saumon poireaux, tout repose sur la douceur. Les poireaux deviennent presque confits, le saumon garde une texture tendre, et la béchamel légère enveloppe les plaques comme un coussin. Le résultat reste généreux, mais sans lourdeur, avec un parfum discret d’aneth ou de citron.

On reste pourtant dans l’esprit bistrot : gratin doré, cœur coulant, parts qui se tiennent. Le même principe s’applique ensuite aux lasagnes à la courge ou à la citrouille, riches en ricotta et sauge.

Recette pas à pas : lasagnes saumon–poireaux sans viande hachée ni sauce tomate

Pour réussir ces lasagnes sans précuisson, on mise sur trois points : des poireaux bien évaporés, une béchamel fluide qui circule entre les couches, et un plat généreusement nappé jusqu’aux bords. Les plaques de lasagne sans précuisson boivent la sauce et cuisent directement au four à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer poireaux et échalote, les faire revenir avec huile et beurre jusqu’à obtenir une fondue bien souple et presque sèche. Technique : Préparer une béchamel légère en fouettant farine, beurre fondu et lait ; assaisonner de sel, poivre et muscade, en gardant une texture fluide mais nappante. Cuisson : Monter les couches dans un plat 20 x 30 cm : béchamel, plaques, garniture poireaux–saumon, fromage râpé ; terminer par sauce et fromage, puis enfourner 30 à 40 minutes à 180 °C. Finition : Vérifier le gratin doré et les bords frémissants, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de découper pour des parts nettes et un cœur fondant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Ici, les plaques ne cuisent pas dans l’eau, mais dans la béchamel. Tant que la sauce reste abondante et mobile entre les couches, l’amidon des pâtes s’hydrate pleinement et donne une texture fondante, sans bords durs. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de fromage frais dans les poireaux avec de l’aneth et un zeste de citron, ou parsemer les versions à la courge de graines de courge torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le plat avec trop peu de sauce ou une béchamel épaisse, surtout si les plaques ne sont pas précuites : on obtient aussitôt des coins secs et cassants.

Variante d’automne : lasagnes à la courge, ricotta et sauge

En version automne, on applique les mêmes règles aux lasagnes à la courge : tranches de citrouille rôties, crème de ricotta citronnée, sauge et mozzarella fondue. Le gratin se pare de graines de courge torréfiées pour le croquant. Ces lasagnes blanches se réchauffent très bien, au four à 160 °C, sous un papier aluminium.