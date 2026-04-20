Voici les ingrédients à acheter pour un menu sain à 2 € par jour du 20 au 24 avril sans exploser votre budget courses

2 € par jour et par personne pour nourrir une famille du 20 au 24 avril, sans plat triste ni carence : ce plan détaille menus, courses et organisation maline. Jusqu’où ces légumes de saison, gratins et desserts maison peuvent-ils alléger vraiment l’addition ?

Odeur d’œufs cocotte qui sortent du four, gratin de navets bien doré, rhubarbe qui caramélise doucement dans le sucre… On imagine rarement ces assiettes généreuses avec un budget serré. Pourtant, un menu à 2 € par jour et par personne peut rester gourmand, coloré et rassasiant.

Entre le 20 et le 24 avril, ce menu pas cher semaine mise sur des produits bruts, des légumes de saison et une vraie organisation. On part d’une liste de courses petit budget 4 personnes, puis on enchaîne œufs cocotte, poêlée d’asperges, gratins et desserts maison. Comment s’y prendre concrètement ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base œufs et lait : 12 œufs + 1,3 L de lait pour toute la semaine

✅ Légumes de saison (haricots verts, asperges, navets, blettes, fèves, rhubarbe, radis) : environ 3 kg au total

✅ Féculents et farine : 267 g de pâtes + 200 g de farine pour gratins et desserts

✅ Produits d’appoint : jambon, lardons, boîte de thon, maïs, tomates concassées, yaourt grec, fromages râpés

Menu à 2 € par jour et par personne : tous les ingrédients pour manger sainement du 20 au 24 avril

Pour respecter ces 2 € par jour et par personne, on pense d’abord structure. La semaine repose sur quelques produits piliers économiques : œufs, lait, farine, pâtes, boîtes de thon ou de maïs. Autour, on aligne haricots verts, asperges, navets nouveaux, blettes, fèves, radis et rhubarbe, parfaits en avril et riches en fibres.

Menu à 2 € par jour et par personne : tous les ingrédients pour manger sainement du 20 au 24 avril

Ce panier permet un enchaînement de repas équilibrés à 2 € : œufs cocotte printaniers et salade de pâtes le lundi, poêlée d’asperges et clafoutis le mardi, fèves et navets gratinés le mercredi, blettes à l’œuf et gâteau renversé à la rhubarbe le jeudi, tzatziki aux radis et gratin de thon le vendredi.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le week-end, lister les repas du 20 au 24 avril et faire les courses une seule fois. Technique : Préparer à l’avance les bases : cuire les pâtes, blanchir fèves et navets, laver légumes. Cuisson : Le jour J, assembler : œufs cocotte, poêlée d’asperges, gratins ou clafoutis selon le menu. Finition : En fin de service, refroidir, mettre en boîtes, noter la date et réserver au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget semaine 2 € / jour / personne 🔍 Le secret de l’expert On réutilise les mêmes bases œufs–lait–farine et une sélection serrée de légumes de saison pour composer entrées, plats et desserts sans multiplier les achats. ✨ Le twist gourmand : Rôtir quelques minutes navets ou asperges à 190°C avant le gratin donne une saveur presque caramélisée qui change tout, sans coût supplémentaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter au dernier moment des produits hors saison ou trop nombreux ; le ticket de caisse explose et le menu à 2 € n’est plus tenu.

Menu à 2 € par jour et par personne : tous les ingrédients pour manger sainement du 20 au 24 avril

Les gratins, clafoutis et gâteau se gardent deux jours au réfrigérateur, bien filmés ; le gratin de thon et les blettes se congèlent en parts. Les restes de légumes complètent une salade de pâtes ou une omelette, pour un budget serré sans jamais répéter exactement le même repas.