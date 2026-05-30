Ce plat crousti-fondant au comté a remplacé la raclette chez nous : testez-le une fois et vous serez accro

Le dimanche soir, ce crumble d’endives au comté façon raclette s’invite au centre de la table et fait l’unanimité. Comment obtenir ce crousti-fondant sans amertume ni gratin détrempé ?

Le dimanche soir, quand l’odeur de fromage fondu hante encore la cuisine mais que l’appareil à raclette reste au placard, on a besoin d’un plan B très réconfortant. Un plat qui arrive sur la table en un seul grand plat fumant, avec une croûte dorée qui craque à la cuillère et un cœur qui sent la crème et le comté bien fruité.

Chez nous, ce rôle est désormais tenu par un crumble d’endives au comté façon raclette. Les endives se cachent dessous, fondantes et presque caramélisées, la crème au fromage nappe sans lourdeur, et le crumble aux noix apporte le craquant qu’on adore. Résultat : la raclette du dimanche a été remplacée… et personne ne s’en plaint ; on y revient chaque semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 endives moyennes + 40 g de beurre pour les poêler

✅ 25 cl de crème fraîche entière + 160 g de comté râpé

✅ 80 g de farine, 60 g de beurre froid, 70 g de noix concassées

✅ Sel, poivre, muscade, 1 c. à café de miel et 6 cl de vin blanc (option)

Le plat qui a remplacé la raclette du dimanche soir à la maison

Ce crumble d’endives au comté coche toutes les cases du repas de fromage fondu. La sauce est crémeuse, le comté file et parfume toute la cuisine, la surface reste bien sèche et croustillante. On sert à la cuillère, directement dans le plat, comme un gratin généreux ; chacun casse sa portion de croûte et récupère le cœur fondant.

Par rapport à une raclette, tout est plus simple : un seul plat au four, pas d’appareil à gérer, moins lourd mais tout aussi réconfortant. Même les réfractaires à l’endive s’y mettent, car l’amertume est domptée et le légume se fait presque sucré après son passage à la poêle.

La technique pour un crumble d’endives au comté crousti-fondant

La clé, c’est le triptyque : endives bien poêlées, crème au comté, crumble salé aux noix. On fait d’abord perdre leur eau aux endives à la poêle, avec un dorage franc qui arrondit l’amertume. La crème se mélange au comté plutôt que de le laisser en couche sur le dessus ; le fromage reste fondant à cœur et ne détrempe pas le crumble. Enfin, la pâte sablée aux noix n’est jamais tassée : elle garde de l’air, donc du croquant, même après 25 minutes au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Retirer la base et le cône amer des endives, les couper en deux, éventuellement les blanchir 3 minutes puis bien les égoutter. Les poêler côté coupé dans le beurre, avec sel, poivre, miel et un trait de vin blanc jusqu’à dorage franc. Technique : Mélanger la crème avec le comté, le poivre et un peu de muscade. Sabler farine et beurre froid du bout des doigts, puis ajouter les noix concassées sans trop travailler la pâte. Cuisson : Ranger les endives dorées dans un plat, verser la crème au comté sans tout noyer, puis parsemer le crumble en pluie épaisse mais non tassée. Enfourner à 200 °C pendant 20 à 25 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes pour que la crème se stabilise. Servir brûlant, avec pommes de terre, salade croquante et cornichons pour l’effet soirée raclette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert En poêlant les endives à feu vif, on fait évaporer l’excès d’eau et on déclenche des réactions de Maillard qui adoucissent l’amertume. Le comté fondu dans la crème, et non en couche sur le dessus, garde le fromage souple à cœur sans détremper le crumble. Enfin, une pâte bien sablée et non tassée enferme de l’air ; c’est ce coussin d’air qui garantit le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Servir ce crumble d’endives au comté avec des pommes de terre rôties et des cornichons, comme une raclette simplifiée. On peut aussi remplacer une partie des noix par des noisettes torréfiées pour accentuer le côté fruit sec du comté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des endives encore crues ou tasser la croûte avec la main. On obtient alors un dessous plein d’eau et un dessus compact, loin du fameux crousti-fondant recherché.

Le servir façon raclette : accompagnements et variantes

Pour retrouver l’esprit raclette, on pose le plat au centre de la table avec des pommes de terre vapeur, une salade bien relevée et quelques pickles. Chacun se sert, gratin d’un côté, garniture de l’autre. Ce crumble d’endives au comté supporte très bien un réchauffage à 160 °C, couvert de papier aluminium. On peut aussi varier : quelques lardons revenus, des champignons poêlés ou un mélange noix–noisettes donnent de nouvelles versions sans perdre ce confort de soir d’hiver.