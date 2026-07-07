Ce roulé courgette–saumon fumé pour l’apéro que tous mes invités me réclament cache une astuce anti-casse inratable

À l’heure de l’apéro, ce roulé de courgette au saumon fumé fait illusion façon plateau de traiteur et disparaît en quelques minutes. Quel est le geste clé qui empêche la galette de casser au moment de la découpe ?

J’ai enroulé une galette à la courgette autour du saumon fumé : à l’apéro comme à table, tout le monde m’a réclamé la recette

Une grande poêle qui chauffe, l’odeur de courgette dorée qui monte, le petit chuchotement du saumon fumé quand on ouvre le paquet… En quelques minutes, la cuisine prend des airs de traiteur. Sous la dent, la galette est souple, la garniture bien fraîche, le poisson délicatement salin.

Sur la planche, le roulé de courgette au saumon fumé se découpe en spirales nettes, vert, blanc et corail. À l’apéro comme en entrée, les bouchées disparaissent, et la même phrase revient toujours : « On le fait comment pour qu’il ne casse pas ? » C’est là que la méthode change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes râpées, 1 c. à café de sel fin, poivre noir

✅ 3 œufs, 60 g de farine, 80 g de crème fraîche épaisse

✅ 1 c. à soupe d’huile neutre ou d’olive, 2 c. à s. d’aneth ou ciboulette, zeste d’1 citron

✅ 200 g de fromage frais type Philadelphia, 200 g de saumon fumé en tranches

Les ingrédients pour un roulé de courgette au saumon fumé inratable

La base, c’est une grande galette de courgette, légère mais bien liée. On compte environ 600 g de courgettes pour 3 œufs, avec juste ce qu’il faut de farine et de crème pour que la pâte se tienne sans devenir lourde.

Par-dessus, le duo fromage frais et saumon fumé joue les contrastes. Le premier apporte le moelleux et sert de “colle”, le second apporte le goût fumé et la touche iodée. D’ailleurs, quelques herbes et un voile de citron réveillent tout le roulé.

Étape 2 : cuire une galette de courgette qui se roule sans casser

Avant la poêle, on pense d’abord aux courgettes : râpées, salées, laissées à dégorger puis essorées au torchon sans pitié. C’est ce qui évite l’effet « galette détrempée » qui s’accroche à la poêle et se déchire. Ensuite seulement, on les mêle à l’appareil œufs–farine–crème.

La cuisson se fait en couche régulière de 5 à 7 mm dans une grande poêle antiadhésive. Feu moyen, couleur bien dorée, puis refroidissement complet sur papier cuisson ; sinon le fromage fond et le roulé glisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les mélanger au sel, laisser dégorger 10 à 15 min puis essorer très fort dans un torchon. Battre œufs, farine, crème, poivre et herbes, puis incorporer les courgettes. Technique : Huiler une grande poêle, verser l’appareil et l’étaler sur 5 à 7 mm d’épaisseur. Cuire 4 à 6 min à feu moyen jusqu’à ce que le dessous soit bien doré. Cuisson : Retourner la galette en s’aidant d’une assiette ou d’un couvercle, cuire encore 2 à 4 min. Faire glisser sur du papier cuisson posé sur une grille et laisser refroidir complètement. Finition : Tartiner de fromage frais, parsemer de citron et d’herbes, couvrir de saumon. Rouler serré comme un maki, filmer en boudin et placer 2 h au frais avant de trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + 2 h 🔍 Le secret de l’expert Courgettes très sèches, œufs, farine et crème créent une structure qui fige à la cuisson. La surface dorée reste souple mais résistante, puis le repos au froid raffermit le fromage, qui agit comme une colle entre galette et saumon. ✨ Le twist gourmand : Mélanger 150 g de Philadelphia avec 50 g de chèvre frais et un peu de zeste de citron. Avec de la truite fumée à la place du saumon, on obtient une version plus douce, très brunch chic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir une galette encore tiède ou des courgettes mal essorées ; le fromage se met à couler, la galette se gorge d’eau et le roulé se fissure à la découpe.

Variantes & FAQ : truite fumée, chèvre, version déjeuner légère

Pour un plateau façon traiteur, on tranche le roulé bien froid avec un couteau long, en essuyant la lame entre chaque coupe. Les bouchées s’alignent sur une assiette, parsemées d’herbes, de zeste de citron et, pourquoi pas, de graines de sésame. Un blanc sec ou une eau pétillante citronnée suffit à accompagner.

Ce roulé se prépare sans stress la veille : bien filmé, il tient 24 h au frais. Pour varier, on remplace le saumon par de la truite fumée ou du jambon cru très fin, on parfume le fromage avec un peu de raifort. Servi en tranches plus larges avec une salade croquante, il fait aussi un déjeuner léger et gourmand.