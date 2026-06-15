Ces escalopes façon argentine : le secret crousti-fondant en 30 minutes qui fait taire toute la table

Cap sur l’Argentine avec ces escalopes façon milanesa napolitana, panées, nappées de tomate et mozza filante. De la croûte qui claque au cœur juteux, une astuce clé change tout.

Sur la plaque chaude, les escalopes panées crépitent. Le couteau casse une croûte fine et dorée, puis glisse dans une viande tendre qui relâche son jus. Au-dessus, tomate parfumée, jambon tiède et mozzarella coulante embaument la cuisine.

On se croirait à Buenos Aires devant une assiette à partager, façon milanesa napolitana. Reste à réussir ce contraste chez soi : panure qui claque, cœur juteux, fromage qui file… et une table qui se tait au premier morceau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes fines de veau ou de dinde (130 à 160 g chacune)

✅ Panure : farine, œufs, chapelure, parmesan, ail, persil, origan, sel, poivre

✅ Topping : jambon blanc, sauce tomate épaisse, mozzarella spéciale cuisson

✅ Cuisson : huile d’olive, beurre

Inspirées des tables argentines, ces escalopes crousti-fondantes mettent petits et grands d’accord dès la 1ère bouchée

Dans cette version inspirée des grandes tables argentines, les escalopes arrivent nappées et se posent au centre, à partager. On choisit des pièces fines qui cuisent vite sans se dessécher et offrent une croûte dorée, en veau ou en dinde. C’est l’esprit de la milanesa napolitana des parrillas, revisité avec les produits du marché français.

Inspirées des tables argentines, ces escalopes crousti-fondantes mettent petits et grands d’accord dès la 1ère bouchée

Tout se joue ensuite sur la préparation : une panure parfumée ail–persil–origan, enrichie de parmesan, qui accroche bien à la viande. On presse délicatement, on laisse respirer la chapelure pour qu’elle reste légère. La cuisson en deux temps fait le reste : aller-retour rapide à la poêle, puis passage sous un grill vif pour faire buller le fromage sans abîmer la croûte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Hacher ail et persil, les mêler à la chapelure, origan, parmesan, sel, poivre. Technique : Préparer trois assiettes farine, œufs battus, chapelure ; paner chaque escalope en pressant bien. Cuisson : Chauffer huile et beurre, dorer 2 à 3 minutes par face sur feu moyen-vif. Finition : Déposer sur plaque, napper de sauce tomate épaisse, jambon, mozzarella ; gratiner à 200 °C jusqu’à fromage doré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert La poêle saisit d’abord la panure : c’est la réaction de Maillard qui fixe la croûte et emprisonne les jus. Le grill très chaud ne sert qu’à fondre la mozzarella et dorer le dessus sans laisser le temps à l’eau de ramollir la chapelure. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de piment doux fumé dans la chapelure et servir avec un trait de sauce chimichurri douce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Naper les escalopes de sauce trop liquide ou enfourner four tiède : la panure se gorge d’eau, devient molle et se détache.

Inspirées des tables argentines, ces escalopes crousti-fondantes mettent petits et grands d’accord dès la 1ère bouchée

On sert ces escalopes aussitôt, quand le fromage file encore ; réchauffées, elles perdent de leur magie. Pour adapter à la tablée, on passe au poulet, on supprime le jambon au profit de champignons sautés, on ose un léger piment dans la sauce tomate. Une salade croquante ou des frites maison complètent parfaitement l’assiette.