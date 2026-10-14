Ces lasagnes au potiron ultra fondantes font oublier la bolognaise : le geste clé que tout le monde zappe

Vous trouvez vos lasagnes bolognaise trop lourdes et détrempées ? Avec ces lasagnes au potiron, une simple technique change tout pour un gratin fondant qui se tient.

Une odeur de courge rôtie, de fromage doré, de muscade qui flotte dans la cuisine… Ces lasagnes sortent du four en bullant doucement, avec des couches orangées qui fondent presque à la cuillère, sans cette pesanteur des grandes platées de bolognaise.

On garde le réconfort du gratin, mais on oublie la viande et la béchamel au beurre qui plombe le repas. Pourtant, la courge mal préparée peut détremper tout le plat ; la bonne nouvelle, c’est qu’il suffit d’une méthode très simple pour tout changer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de potiron (environ 700 g de chair), 1 oignon, 2 branches de céleri, 4 gousses d’ail, persil

✅ 10 feuilles de pâtes à lasagne, 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 500 ml de lait, 35 g de Maïzena, 1 pincée de muscade

✅ 200 g de fromage râpé, 100 g de chèvre doux, 50 g de châtaignes cuites (facultatif)

Remplacez la bolognaise par du potiron : des lasagnes plus légères et plus fondantes qu’avant

Le potiron apporte une douceur soyeuse qui remplace avantageusement la sauce à la viande. Avec céleri, oignon, ail et persil, on obtient une base végétale parfumée. Sous le fromage gratiné, le plat reste familial, généreux, mais étonnamment digeste.

La méthode pour des lasagnes au potiron qui se tiennent et restent légères

La clé consiste à laisser le potiron cuire doucement, puis à le faire sécher jusqu’à disparition presque totale de son eau. Une béchamel légère à la Maïzena, sans roux au beurre, enrobe ensuite les légumes, hydrate les pâtes et assure le fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peler le potiron, couper en dés, ajouter oignon, céleri, ail, persil et cuire jusqu’à fondant, sans jus. Technique : Délayer la Maïzena dans un peu de lait froid, chauffer le reste et fouetter jusqu’à une béchamel lisse, nappante, assaisonnée. Cuisson : Huiler le plat, alterner pâtes, potiron, béchamel et fromage, finir par sauce et fromage puis cuire 45 minutes à 200 °C. Finition : Laisser reposer 10 minutes, ajouter éventuellement chèvre et châtaignes, servir avec une salade verte ; garder au frais jusqu’à deux jours.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 20 🔍 Le secret de l’expert Un potiron bien asséché et une béchamel à la Maïzena limitent l’eau ; les couches restent stables, fondantes, sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Mixer un peu de garniture pour la lier, puis coiffer de fromage râpé, chèvre et châtaignes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avec un potiron encore aqueux : l’humidité détrempe les pâtes, empêche un vrai gratin et donne des lasagnes qui s’affaissent.

Conserver, réchauffer et twister vos lasagnes au potiron

On sert ces lasagnes au potiron bien chaudes avec une salade verte croquante à la vinaigrette moutardée. Le contraste entre courge fondante, gratin doré et salade acidulée suffit à rendre le repas très réconfortant.

Les restes se gardent deux jours au réfrigérateur, dans un plat couvert. Pour réchauffer, on passe au four à 160 °C, couvert puis découvert. On peut varier avec potimarron ou butternut, ou ajouter noix et sauge.