Ces lasagnes sans viande bluffent tout le monde : ce duo fondant fait oublier la bolognaise aux carnivores
Ce gratin de lasagnes champignons-béchamel, 100 % sans viande, a réussi à faire taire les carnivores autour de la table. Deux gestes simples suffisent pour obtenir ce résultat bluffant.
Dans le four, les couches bullent doucement, la croûte se pare d’un doré profond, une odeur de muscade et de champignons grillés remplit la cuisine. Au moment de couper, le couteau traverse des strates nettes, le cœur reste crémeux, les bords sont légèrement croustillants. On pense à une lasagne classique, et pourtant aucune miette de viande ne se cache à l’intérieur.
Ici, tout repose sur un duo qui change tout : des champignons bien saisis, presque caramélisés, et une béchamel soyeuse qui ne fait jamais de grumeaux. Le résultat est si généreux que même les carnivores se resservent sans poser de questions. Deux gestes techniques suffisent ; une fois qu’on les a, on ne regarde plus la lasagne bolognaise de la même façon.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de champignons (300 g de Paris + 200 g de shiitakés)
- ✅ 12 feuilles de lasagne + beurre pour le plat
- ✅ Béchamel : 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 cl de lait, muscade
- ✅ 120 g de gruyère râpé, ail, thym, sel, poivre
Pourquoi le duo champignons-béchamel fait oublier la viande
Pour remplacer la viande sans perdre en mâche, on mise sur un mélange de champignons de Paris et de shiitakés. Les premiers apportent le moelleux, les seconds un goût plus corsé, presque fumé, qui rappelle les ragouts longtemps mijotés. Saisis à feu vif, ils prennent une couleur brune et concentrent leurs sucs ; c’est là que naît le fameux côté “viande”.
Côté sauce, on s’inspire de la logique napolitaine : moins de béchamel, mais mieux utilisée. Juste assez pour enrober chaque couche et lier les pâtes, sans noyer le plat. Résultat, des lasagnes plus légères en bouche, mais toujours ultra réconfortantes. D’ailleurs, avec l’ail ajouté en fin de cuisson, le thym et une pointe de muscade, le parfum est tout sauf fade.
Les bons gestes pour des lasagnes champignons-béchamel qui se tiennent
Pour 4 personnes : 12 feuilles de lasagne, 300 g de champignons de Paris, 200 g de shiitakés, 2 gousses d’ail, 4 brins de thym, 2 c. à soupe d’huile d’olive ou 20 g de beurre, 1 c. à café de sel fin, 1/2 c. à café de poivre noir, 50 g de farine, 50 g de beurre, 50 cl de lait, 1 pincée de muscade, 120 g de gruyère râpé, un peu de beurre pour le plat.
On prépare une béchamel “inversée” : farine d’abord délayée dans du lait froid, beurre fondu ajouté ensuite, puis lait chaud pour finir. Cette méthode moderne évite les grumeaux et donne une sauce nappante qui se faufile entre les feuilles sans détremper le plat.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Nettoyer et émincer les champignons. Chauffer une grande poêle à feu vif, saisir en petites quantités avec l’huile ou le beurre, sans remuer au début, jusqu’à ce qu’ils dorent et que toute l’eau soit évaporée. Ajouter l’ail haché, le thym, sel et poivre, finir 2 minutes.
- Technique : Mélanger 50 g de farine avec un peu de lait froid pour obtenir une pâte fluide. Faire fondre 50 g de beurre, l’incorporer en fouettant, puis ajouter le reste du lait préchauffé. Fouetter sur feu moyen 4 à 6 minutes jusqu’à consistance nappante, assaisonner sel, poivre, muscade.
- Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer un plat, étaler une fine couche de béchamel, poser des feuilles de lasagne, répartir des champignons puis un voile de béchamel. Répéter jusqu’à 4 couches en gardant de la sauce pour le dessus.
- Finition : Napper généreusement de béchamel, couvrir de gruyère râpé. Enfourner 35 minutes à 180 °C jusqu’à gratin doré ; couvrir d’aluminium si ça colore trop vite. Laisser reposer 8 à 10 minutes avant de couper.
Variantes, conservation et organisation maline
On peut enrichir ces lasagnes avec deux poignées d’épinards, une échalote douce ou un peu plus de parmesan pour un gratin plus corsé. Une salade verte bien relevée, éventuellement avec de la roquette et une vinaigrette citronnée, apporte le contraste frais qui réveille le plat.
Les restes se gardent trois jours au réfrigérateur. Pour les réchauffer sans les sécher, on couvre le plat et on passe au four à 160-170 °C jusqu’à cœur chaud. Les parts supportent très bien la congélation ; on les laisse décongeler au frais avant un passage au four. Parfait quand on veut servir, sans stress, des lasagnes sans viande qui font l’unanimité.
Sources
En bref
- 🍽 Lasagnes champignons-béchamel sans viande, gratin doré, cœur crémeux et strates nettes, pensées pour régaler 4 personnes sans frustrer les amateurs de bolognaise.
- 🔥 Poêlée de champignons saisis et sauce façon béchamel inversée composent un duo technique qui change la texture, la mâche et le parfum du plat.
- 🧀 Astuces de montage, temps de repos et variantes transforment ces lasagnes végétariennes aux champignons en plat réconfortant prêt à servir chaud.
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