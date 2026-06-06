Ces roulés d’aubergines gratinés du Sud font l’unanimité à table, à condition d’éviter ce faux pas au four

Ce plat de roulés d’aubergines gratinés, inspiré du Sud, s’impose un soir de semaine comme lors des grandes tablées familiales. Quelle astuce de cuisson permet d’obtenir ce fondant léger que même les enfants réclament ?

Roulés d’aubergines gratinés, saveurs du Sud

Sur la table, le plat fume encore ; un parfum d’ail, de thym et de tomate se mêle au gratin doré. Sous la fourchette, l’aubergine se tient, puis fond en bouche. En quelques minutes, les roulés disparaissent.

Ce succès a tout d’une recette de vacances, mais on la prépare un soir de semaine sans stress. L’astuce tient dans la façon de cuire l’aubergine et dans un duo de fromages bien choisi. Comment obtenir ce fondant sans gras de trop ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse aubergine (ou 2 petites) + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 300 g de coulis de tomates

✅ 250 g de ricotta ou brousse + 120 g de fromage râpé (comté, Beaufort, tomme de brebis)

✅ 2 gousses d’ail, 1 c. à s. de thym, basilic frais, sel, poivre

Pourquoi ces roulés d’aubergines font l’unanimité à table

Dans la cuisine du Sud, l’aubergine peut vite devenir soit grasse, soit sèche. Ici, on la tranche finement et on la précuit au four à 190 °C ; elle ressort souple, légèrement dorée, prête à être roulée. Vient ensuite la farce : ricotta ou brousse qui enrobe l’ail et le thym, plus un fromage affiné râpé qui apporte caractère et gratin. Installés sur un lit de coulis de tomates, ces roulés d’aubergines gratinés restent moelleux et parfumés, même pour les enfants méfiants envers les légumes.

Étape 3 : rouler, disposer, gratiner – le geste à ne pas rater

Tout se joue au moment du montage. On dépose une fine cuillerée de farce sur l’extrémité de chaque tranche d’aubergine tiédie, puis on roule serré, sans bourrer. Les roulés sont posés côte à côte dans le coulis, assez proches pour se soutenir. Un voile de fromage restant, et le four finit le travail en 15 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper l’aubergine en tranches fines, huiler légèrement, saler, précuire 20 min à 190 °C. Technique : Mélanger ricotta ou brousse, ail émincé, thym, moitié du fromage râpé, poivrer. Cuisson : Verser le coulis de tomates dans un plat, disposer les roulés serrés mais distincts. Finition : Couvrir du reste de fromage, cuire 15 min à 190 °C, finir sous le grill.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 45 min – facile 🔍 Le secret de l’expert La double cuisson change tout : les tranches précuites évacuent l’eau, la farce ricotta–fromage affiné fond sans couler, le coulis de tomates maintient les roulés juteux. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de parmesan dans la farce et quelques dés de tomates confites ou un zeste de citron donnent un parfum encore plus méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les tranches épaisses et un four trop chaud ; sinon, roulés cassants, brûlés dehors, spongieux dedans, avec une farce qui s’échappe.

Variantes du chef : version parmigiana, version grecque, version légère

Une fois la base maîtrisée, on varie. Pour touche parmigiana, ajouter du parmesan dans la farce ou sur le gratin. Version grecque, remplacer la ricotta par de la feta ; version légère, réduire le fromage et servir avec une salade verte.