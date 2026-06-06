Ces roulés d’aubergines gratinés du Sud font l’unanimité à table, à condition d’éviter ce faux pas au four
Ce plat de roulés d’aubergines gratinés, inspiré du Sud, s’impose un soir de semaine comme lors des grandes tablées familiales. Quelle astuce de cuisson permet d’obtenir ce fondant léger que même les enfants réclament ?
Roulés d’aubergines gratinés, saveurs du Sud
Sur la table, le plat fume encore ; un parfum d’ail, de thym et de tomate se mêle au gratin doré. Sous la fourchette, l’aubergine se tient, puis fond en bouche. En quelques minutes, les roulés disparaissent.
Ce succès a tout d’une recette de vacances, mais on la prépare un soir de semaine sans stress. L’astuce tient dans la façon de cuire l’aubergine et dans un duo de fromages bien choisi. Comment obtenir ce fondant sans gras de trop ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 grosse aubergine (ou 2 petites) + 1 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 300 g de coulis de tomates
- ✅ 250 g de ricotta ou brousse + 120 g de fromage râpé (comté, Beaufort, tomme de brebis)
- ✅ 2 gousses d’ail, 1 c. à s. de thym, basilic frais, sel, poivre
Pourquoi ces roulés d’aubergines font l’unanimité à table
Dans la cuisine du Sud, l’aubergine peut vite devenir soit grasse, soit sèche. Ici, on la tranche finement et on la précuit au four à 190 °C ; elle ressort souple, légèrement dorée, prête à être roulée. Vient ensuite la farce : ricotta ou brousse qui enrobe l’ail et le thym, plus un fromage affiné râpé qui apporte caractère et gratin. Installés sur un lit de coulis de tomates, ces roulés d’aubergines gratinés restent moelleux et parfumés, même pour les enfants méfiants envers les légumes.
Étape 3 : rouler, disposer, gratiner – le geste à ne pas rater
Tout se joue au moment du montage. On dépose une fine cuillerée de farce sur l’extrémité de chaque tranche d’aubergine tiédie, puis on roule serré, sans bourrer. Les roulés sont posés côte à côte dans le coulis, assez proches pour se soutenir. Un voile de fromage restant, et le four finit le travail en 15 minutes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper l’aubergine en tranches fines, huiler légèrement, saler, précuire 20 min à 190 °C.
- Technique : Mélanger ricotta ou brousse, ail émincé, thym, moitié du fromage râpé, poivrer.
- Cuisson : Verser le coulis de tomates dans un plat, disposer les roulés serrés mais distincts.
- Finition : Couvrir du reste de fromage, cuire 15 min à 190 °C, finir sous le grill.
Variantes du chef : version parmigiana, version grecque, version légère
Une fois la base maîtrisée, on varie. Pour touche parmigiana, ajouter du parmesan dans la farce ou sur le gratin. Version grecque, remplacer la ricotta par de la feta ; version légère, réduire le fromage et servir avec une salade verte.
En bref
- 🍆 Roulés d’aubergines gratinés au four à 190 °C, inspirés du Sud, pensés pour un dîner rapide qui plaît enfin à toute la famille.
- 🧀 Une double cuisson maîtrisée et une farce ricotta–fromage affiné transforment l’aubergine en petits rouleaux fondants, juteux et faciles à servir.
- 🔥 Quelques gestes précis évitent les aubergines spongieuses, les roulés qui s’ouvrent ou le gratin sec, pour un résultat digne d’une table méditerranéenne.
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