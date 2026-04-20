Cette pâte à tarte sans beurre croustillante bluffe vos invités : le secret, ce sont ces céréales du petit-déjeuner

Soir de semaine, quiche improvisée et fond détrempé : le scénario se répète en cuisine. Cette pâte à tarte sans beurre ultra croustillante promet un plan B minute, bluffant les invités.

Une odeur de biscuit chaud, une croûte qui craque net sous le couteau, mais pas la moindre trace de beurre dans le moule. Cette base croustillante naît en quelques minutes à partir de simples flocons d’avoine, juste mixés, et tient tête aux garnitures les plus juteuses.

On connaît tous la scène : envie soudaine de quiche, pâte maison qui réclame sablage, repos, et souvent un fond détrempé le soir même. Entre pâtes industrielles au supermarché et recette pur beurre chronophage, cette alternative végétale promet une pâte à tarte sans beurre ultra croustillante ; reste à dompter la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de flocons d’avoine (de préférence petits flocons)

(de préférence petits flocons) ✅ 3 c. à soupe d’ huile d’olive

✅ 1 pincée de sel fin

✅ Un filet d’eau froide, à ajouter petit à petit

Pourquoi vos pâtes à tarte ramollissent (et pourquoi le beurre n’est pas indispensable)

Dans la pâte brisée classique, le beurre apporte du goût mais aussi du poids et beaucoup d’eau. Sans vraie croûte pré-cuite, la garniture imbibe le fond, qui se ramollit au frigo comme au réchauffage. Le problème ne vient donc pas du manque de beurre, mais d’absence de barrière sèche.

La méthode express, pas à pas (sans rouleau et sans repos)

En mixant brièvement des flocons d’avoine, on obtient une farine rustique, pauvre en gluten, qui se tient sans jamais devenir élastique. Enrobée d’huile d’olive puis liée à l’eau froide, elle forme une boule souple que l’on étale directement dans le moule, sans rouleau ni temps d’attente.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réduire les 150 g de flocons d’avoine en poudre grossière au blender, par petites impulsions, puis verser dans un saladier. Technique : Ajouter l’huile et le sel, mélanger, puis verser un filet d’eau froide jusqu’à former une boule souple, lisse et non collante. Cuisson : Huiler le moule, déposer la boule au centre, l’étaler avec les doigts ou un verre en la faisant remonter sur les bords, puis piquer le fond. Finition : Précuire à 180 °C pendant 10 minutes, laisser tiédir pour sécher la croûte, garnir, puis remettre au four à 180 °C jusqu’à coloration dorée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈20 min 🔍 Le secret de l’expert Mixée, la farine d’avoine contient peu de gluten : la pâte reste friable et nette à la coupe. L’huile d’olive enrobe les grains ; une précuisson à 180 °C, précédée d’une courte torréfaction à sec, déclenche une réaction de Maillard très croustillante. ✨ Le twist gourmand : En version salée, ajouter une cuillère de graines de sésame ou de tournesol ; en version sucrée, un peu de sucre complet et de cannelle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais sauter la précuisson à blanc ni détendre la pâte avec trop d’eau : elle se gorge d’humidité et perd tout son croustillant sous la garniture.

Variantes, conservation et version anti-gaspi

Cette base se prête aux quiches de légumes, tartes aux fruits ou restes rôtis ; même le lendemain, conservée au frais, la croûte reste étonnamment ferme et croquante.

Sources Top Santé

«A moins de 2 e cette pate a tarte de supermarche est la meilleure selon 60 millions arretez de payer plus cher»