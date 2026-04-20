Cette pâte à tarte sans beurre croustillante bluffe vos invités : le secret, ce sont ces céréales du petit-déjeuner
Soir de semaine, quiche improvisée et fond détrempé : le scénario se répète en cuisine. Cette pâte à tarte sans beurre ultra croustillante promet un plan B minute, bluffant les invités.
Une odeur de biscuit chaud, une croûte qui craque net sous le couteau, mais pas la moindre trace de beurre dans le moule. Cette base croustillante naît en quelques minutes à partir de simples flocons d’avoine, juste mixés, et tient tête aux garnitures les plus juteuses.
On connaît tous la scène : envie soudaine de quiche, pâte maison qui réclame sablage, repos, et souvent un fond détrempé le soir même. Entre pâtes industrielles au supermarché et recette pur beurre chronophage, cette alternative végétale promet une pâte à tarte sans beurre ultra croustillante ; reste à dompter la méthode.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de flocons d’avoine (de préférence petits flocons)
- ✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 1 pincée de sel fin
- ✅ Un filet d’eau froide, à ajouter petit à petit
Pourquoi vos pâtes à tarte ramollissent (et pourquoi le beurre n’est pas indispensable)
Dans la pâte brisée classique, le beurre apporte du goût mais aussi du poids et beaucoup d’eau. Sans vraie croûte pré-cuite, la garniture imbibe le fond, qui se ramollit au frigo comme au réchauffage. Le problème ne vient donc pas du manque de beurre, mais d’absence de barrière sèche.
La méthode express, pas à pas (sans rouleau et sans repos)
En mixant brièvement des flocons d’avoine, on obtient une farine rustique, pauvre en gluten, qui se tient sans jamais devenir élastique. Enrobée d’huile d’olive puis liée à l’eau froide, elle forme une boule souple que l’on étale directement dans le moule, sans rouleau ni temps d’attente.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Réduire les 150 g de flocons d’avoine en poudre grossière au blender, par petites impulsions, puis verser dans un saladier.
- Technique : Ajouter l’huile et le sel, mélanger, puis verser un filet d’eau froide jusqu’à former une boule souple, lisse et non collante.
- Cuisson : Huiler le moule, déposer la boule au centre, l’étaler avec les doigts ou un verre en la faisant remonter sur les bords, puis piquer le fond.
- Finition : Précuire à 180 °C pendant 10 minutes, laisser tiédir pour sécher la croûte, garnir, puis remettre au four à 180 °C jusqu’à coloration dorée.
Variantes, conservation et version anti-gaspi
Cette base se prête aux quiches de légumes, tartes aux fruits ou restes rôtis ; même le lendemain, conservée au frais, la croûte reste étonnamment ferme et croquante.
Sources
En bref
- 🥧 En quelques minutes, cette pâte à tarte sans beurre ultra croustillante change la quiche du soir pour les cuisiniers pressés.
- ⚙️ Une céréale mixée, un filet d’huile végétale et une précuisson rapide suffisent à obtenir une croûte sèche, prête à accueillir garnitures salées ou sucrées.
- ✨ Le secret des chefs repose sur une torréfaction ciblée et un temps de repos précis du fond cuit, pour un croustillant qui dure jusqu’au lendemain.
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