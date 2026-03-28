Cette poêlée à 5 ingrédients aux asperges cache un geste interdit avec le parmesan qui ruine tout le fondant
Chaque soir de mars, cette poêlée d’asperges au parmesan, prête en 15 minutes avec 5 ingrédients, s’invite dans la cuisine pour un dîner léger. Reste un geste final, souvent oublié, qui transforme le fromage en voile fondant plutôt qu’en croûte sèche.
Je la fais chaque soir de mars : cette poêlée à 5 ingrédients cache une astuce que personne ne respecte avec le parmesan
Mars hésite entre giboulées et éclaircies ; dans la cuisine, une poêle chaude suffit. L’ail grésille, l’huile parfume, les asperges vertes deviennent brillantes, encore fermes sous la dent, pendant que les œufs se préparent à couler sur les pointes dorées.
Cette poêlée d’asperges au parmesan tient en cinq ingrédients et quinze minutes. Son secret ? Un parmesan qui reste souple, fondant, jamais en croûte sèche au fond de la poêle… grâce à un geste que l’on oublie presque toujours.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g d’asperges vertes (pour 2 personnes)
- ✅ 4 œufs extra-frais
- ✅ 30 g de parmesan à râper très finement
- ✅ 1 gousse d’ail, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre
Les 5 ingrédients de base (et rien de plus)
On choisit des asperges vertes bien droites, d’un beau vert uniforme, tiges fines et talon à peine fibreux ; 300 g suffisent pour deux. On compte aussi deux œufs par personne et un vrai morceau de parmesan, que l’on râpera finement au dernier moment.
L’astuce parmesan que personne ne respecte (et qui change tout)
Si on jette le parmesan dans une poêle encore sur feu vif, il cuit, se rétracte et devient sec. Pour l’éviter, on le sort du réfrigérateur, on le râpe très finement, puis on l’ajoute seulement feu éteint, en le laissant fondre à la chaleur résiduelle.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les asperges, couper les tiges en tronçons, garder les pointes entières. Peler et hacher l’ail. Râper finement le parmesan.
- Technique : Chauffer l’huile d’olive à feu vif. Ajouter l’ail 20 à 30 secondes sans le colorer, puis les asperges, sel, poivre. Saisir 6 minutes pour garder du croquant.
- Cuisson : Quand les asperges sont brillantes et presque tendres, former quatre nids. Casser un œuf dans chaque creux, couvrir et cuire 3 à 4 minutes, blanc pris, jaune coulant.
- Finition : Couper le feu. Parsemer aussitôt le parmesan en pluie sur asperges et œufs, laisser fondre quelques instants. Poivrer, ajouter citron, herbes ou piment, servir.
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Version fraîche, on ajoute après le parmesan un zeste de citron, un nuage de ciboulette ou de persil et, si on aime, une pointe de piment d’Espelette.
Pour un plat plus consistant, on fait revenir quelques dés de pommes de terre avant les asperges, ou on ajoute des croûtons dorés. On pose la poêle au centre de la table pour un service convivial.
En bref
- 🥦 Mars en cuisine, poêlée d’asperges au parmesan à 5 ingrédients pour deux personnes, prête en 15 minutes avec œufs coulants et textures contrastées.
- 🍳 Asperges vertes saisies à feu vif, nids creusés dans la poêle, œufs cuits à couvert pour garder le jaune brillant et onctueux.
- 🧀 Un geste minuté autour du parmesan, jouant avec la chaleur de la poêle, promet un résultat crémeux qui change totalement cette poêlée.
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