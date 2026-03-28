Tourte berrichonne : ne zappez surtout pas ce geste final, c’est lui qui la transforme en plat ultra fondant

Les soirs frais où la journée a été longue, cette tourte berrichonne de pommes de terre s’invite au four pour réchauffer la cuisine. Un simple geste final par la cheminée suffit alors à la transformer en plat vraiment réconfortant.

Les soirs un peu frais où la journée a tiré en longueur, on a juste envie d’un bruit de pâte qui craque et d’une odeur de beurre chaud. Dans le four, la tourte berrichonne gonfle, le feuilletage dore, la cuisine sent l’échalote confite.

À table, on attend le moment où le couteau traverse la croûte et révèle un cœur de pommes de terre presque confites, nappées de crème. Cette tourte de pommes de terre réconfortante cache un geste final, simple mais décisif, qui rend tout bien fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre type Charlotte (chair ferme)

✅ 3 grosses échalotes, 2 gousses d’ail, 1/2 botte de persil plat

✅ 20 cl de crème fraîche épaisse entière + 5 à 10 cl pour le geste final

épaisse entière + 5 à 10 cl pour le geste final ✅ 2 pâtes feuilletées pur beurre, 1 jaune d’œuf, sel, poivre, pointe d’ail en poudre

Le plat qu’on fait les soirs où on a besoin de réconfort

La tourte berrichonne de pommes de terre, on la lance quand on veut un plat qui tient au corps sans être pesant. On choisit des pommes de terre type Charlotte, à chair ferme, qui gardent leur forme tout en devenant moelleuses après une longue cuisson à l’étouffée.

Autour, une pâte feuilletée pur beurre forme une coque fine mais solide. À l’intérieur, un mélange d’échalotes, d’ail et de persil plat ciselé s’unit à la crème fraîche épaisse entière. Cette alliance enrobe chaque tranche et parfume la tourte berrichonne bien fondante que l’on vise.

Les 4 gestes qui font toute la différence

Pour un cœur fondant sous la croûte, quatre gestes comptent : des rondelles fines à la mandoline, non rincées, un montage soigné avec cheminée, une cuisson lente, puis un filet de crème glissé par la cheminée au bon moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les couper en rondelles de 2 mm sans rincer, puis mélanger avec échalotes, ail, persil, crème. Technique : Foncer un moule avec une pâte feuilletée, verser la garniture, tasser, ajouter le second disque et bien souder les bords. Cuisson : Pratiquer une cheminée centrale, dorer au jaune d’œuf sans la boucher, enfourner à 180 °C pour environ 1 h 15. Finition : Dix minutes avant la fin, verser 5 à 10 cl de crème par la cheminée, remettre au four puis laisser reposer 10 minutes hors du four.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 55 🔍 Le secret de l’expert En gardant l’amidon des pommes de terre, le jus se lie à la crème. La tourte bien soudée cuit à l’étouffée et les rondelles deviennent fondantes. ✨ Le twist gourmand : On peut cacher sous les pommes de terre une couche de lardons fumés ou de champignons poêlés pour renforcer le goût. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les rondelles puis boucher la cheminée, c’est condamner le fondant : plus de liant et une pâte molle.

Accompagnements & variantes pour encore plus de réconfort

On sert la tourte avec une salade vive et cornichons, puis on réchauffe au four.