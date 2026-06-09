Cette tarte abricot-amande croustillante sent l’enfance : le geste à ne jamais zapper pour la réussir
Abricots frais de saison, pâte sablée maison et crème d’amande fine composent une tarte abricot–amande croustillante qui sent l’enfance et l’été. Entre parfum de confiture chaude et bord presque caramélisé, vous suivez pas à pas les gestes de boulanger pour garder le croquant intact.
Quand le four s’ouvre, une vapeur de beurre chaud, de sucre doré et de noyau d’abricot remonte jusqu’au nez. La pâte sablée croustille déjà sur les bords, les abricots miellés frémissent au centre, et l’on devine sous la surface cette fine couche d’amande qui craque à la coupe.
Cette tarte abricot amande croustillante a tout d’un dessert de vacances : simple à préparer, mais pleine de contrastes. Abricots frais de saison, amandes dorées, parfum de confiture chaude… On y retrouve ce goût d’enfance qu’on servait tiède au jardin. Envie de retrouver cette scène à la maison ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte sablée maison : 200 g de farine, 100 g de beurre froid, 80 g de sucre glace, 1 œuf, une pincée de sel
- ✅ Crème d’amande (appareil amandine) : 60 g de beurre mou, 60 g de sucre, 80 g de poudre d’amande, 1 œuf, 10 g de farine, vanille
- ✅ Garniture : 700 g d’abricots frais de saison, 30 g de sucre de canne
- ✅ Finition croustillante : 20 g de poudre d’amande, 30 g d’amandes effilées, 1 c. à soupe de sucre roux, miel de lavande ou amaretto (option)
La tarte abricot–amande qui sent l’enfance : ce qui la rend irrésistible
Tout commence par de bons produits, choisis comme chez le boulanger du coin. On prend des abricots bien mûrs mais fermes, au parfum franc, et une belle poudre d’amande. Avec une pâte sablée (ou brisée) maison, le contraste se joue entre le bord craquant et le cœur fondant, sans jamais détremper.
La pâte sablée ultra-croustillante : la base façon boulangerie
Pour la réussir, on pense d’abord à un vrai repos de la pâte au froid, au moins 30 minutes. Après l’étalage et le fonçage de tarte dans un moule de 24 cm, on pique, on refroidit encore, puis vient la cuisson à blanc en chaleur tournante (four à 180 °C), qui sèche le fond avant la garniture.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sabler, former la boule, repos de la pâte au froid, puis étaler et foncer le moule
- Technique : Cuire le fond à blanc 10–12 min, retirer les billes, poudrer de poudre d’amande sur le fond chaud
- Cuisson : Étaler une fine crème d’amande, ranger les abricots en quartiers côté peau dessous, sucrer léger
- Finition : Parsemer d’amandes effilées, cuire 25–30 min jusqu’à caramélisation du sucre, puis laisser tiédir sur grille
Variantes et service craquant
Le lendemain, réchauffée un peu, la tarte retrouve le croquant. Envie de changer ? Galette rustique aux amandes effilées torréfiées.
En bref
- 🍑 Recette estivale pour 6 à 8 parts, four à 180 °C chaleur tournante, pâte sablée maison et abricots frais de saison.
- 🔥 Pâte précuite, fine crème d’amande et abricots serrés s’assemblent pour une tarte abricot amande croustillante au cœur fondant.
- ✨ Astuces de boulanger, cuisson à blanc et geste interdit s’invitent pour expliquer comment cette tarte reste craquante malgré le jus généreux des fruits.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité