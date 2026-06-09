Cette tarte abricot-amande croustillante sent l’enfance : le geste à ne jamais zapper pour la réussir

Abricots frais de saison, pâte sablée maison et crème d’amande fine composent une tarte abricot–amande croustillante qui sent l’enfance et l’été. Entre parfum de confiture chaude et bord presque caramélisé, vous suivez pas à pas les gestes de boulanger pour garder le croquant intact.

Quand le four s’ouvre, une vapeur de beurre chaud, de sucre doré et de noyau d’abricot remonte jusqu’au nez. La pâte sablée croustille déjà sur les bords, les abricots miellés frémissent au centre, et l’on devine sous la surface cette fine couche d’amande qui craque à la coupe.

Cette tarte abricot amande croustillante a tout d’un dessert de vacances : simple à préparer, mais pleine de contrastes. Abricots frais de saison, amandes dorées, parfum de confiture chaude… On y retrouve ce goût d’enfance qu’on servait tiède au jardin. Envie de retrouver cette scène à la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sablée maison : 200 g de farine, 100 g de beurre froid, 80 g de sucre glace, 1 œuf, une pincée de sel

✅ Crème d’amande (appareil amandine) : 60 g de beurre mou, 60 g de sucre, 80 g de poudre d’amande, 1 œuf, 10 g de farine, vanille

✅ Garniture : 700 g d’abricots frais de saison, 30 g de sucre de canne

✅ Finition croustillante : 20 g de poudre d’amande, 30 g d’amandes effilées, 1 c. à soupe de sucre roux, miel de lavande ou amaretto (option)

La tarte abricot–amande qui sent l’enfance : ce qui la rend irrésistible

Tout commence par de bons produits, choisis comme chez le boulanger du coin. On prend des abricots bien mûrs mais fermes, au parfum franc, et une belle poudre d’amande. Avec une pâte sablée (ou brisée) maison, le contraste se joue entre le bord craquant et le cœur fondant, sans jamais détremper.

La pâte sablée ultra-croustillante : la base façon boulangerie

Pour la réussir, on pense d’abord à un vrai repos de la pâte au froid, au moins 30 minutes. Après l’étalage et le fonçage de tarte dans un moule de 24 cm, on pique, on refroidit encore, puis vient la cuisson à blanc en chaleur tournante (four à 180 °C), qui sèche le fond avant la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler, former la boule, repos de la pâte au froid, puis étaler et foncer le moule Technique : Cuire le fond à blanc 10–12 min, retirer les billes, poudrer de poudre d’amande sur le fond chaud Cuisson : Étaler une fine crème d’amande, ranger les abricots en quartiers côté peau dessous, sucrer léger Finition : Parsemer d’amandes effilées, cuire 25–30 min jusqu’à caramélisation du sucre, puis laisser tiédir sur grille

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 15 (dont 25 min actifs) 🔍 Le secret de l’expert Cuisson à blanc et poudre d’amande forment une double barrière anti-humidité : le fond est sec, la crème d’amande peu épaisse fige vite, sa surface se caramélise et garde la pâte croustillante malgré le jus des abricots. ✨ Le twist gourmand : Un trait de miel de lavande ou d’amaretto parfume la crème et renforce le côté nougatine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne posez jamais des abricots très juteux sur une pâte non précuite ni une tarte chaude, couverte, au froid.

Variantes et service craquant

Le lendemain, réchauffée un peu, la tarte retrouve le croquant. Envie de changer ? Galette rustique aux amandes effilées torréfiées.