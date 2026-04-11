Chou-fleur : ne le faites plus jamais bouillir, ce dîner doré en 20 minutes change tout à table
Marre du chou-fleur bouilli qui parfume toute la maison et laisse tout le monde de marbre à table ? Voici la version dorée, prête en 20 minutes, que même les sceptiques réclament.
Quand le chou-fleur bout, toute la cuisine le sait : vapeur lourde, odeur insistante, bouquets qui se délittent dans l’eau. À table, on se force un peu, surtout les enfants, face à ce légume pâle et mou qui a perdu tout son croquant.
Un soir, on a rangé la casserole pour passer le chou-fleur à la poêle. Vingt minutes plus tard, des galettes de légumes croustillantes, dorées au parmesan, circulaient au centre ; chacun piochait avec les doigts, en redemandant. Voilà le dîner qui fait complètement oublier l’eau.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 petit chou-fleur, lavé, séché et détaillé en fleurettes
- ✅ 2 œufs + 40 à 60 g de parmesan râpé
- ✅ 3 à 5 c. à soupe de farine, sel, poivre, épices au choix
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive ou mélange huile + beurre pour la cuisson
Pourquoi on a rangé la casserole d’eau pour le chou-fleur
En cessant de le cuire à l’eau, on change tout : plus de chou-fleur qui embaume la maison, qui s’imbibe et se défait. Le chou-fleur sans cuisson à l’eau reste ferme, légèrement croquant. D’ailleurs, haché très fin puis saisi à la poêle, il prend un goût presque grillé qui passe crème auprès des sceptiques.
La poêle fait tout : galettes de chou-fleur au parmesan en 20 minutes
Le principe est simple : on transforme le chou-fleur cru en une sorte de semoule, que l’on mélange avec des œufs, un peu de farine et du parmesan. La pâte se dépose en petits tas compacts dans la poêle. En huit minutes de cuisson, on obtient des galettes de chou-fleur au parmesan dorées, crousti-moelleuses, parfaites en dîner express au centre de la table.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Détacher les fleurettes, les hacher très finement façon semoule, puis presser dans un torchon si besoin.
- Technique : Battre les œufs avec parmesan, sel, poivre, épices ; ajouter le chou-fleur, puis la farine progressivement.
- Cuisson : Chauffer une poêle avec l’huile ; déposer des tas de pâte, aplatir en galettes d’épaisseur moyenne.
- Finition : Cuire à feu moyen environ 4 minutes par face ; égoutter sur papier absorbant avant de servir.
Servir, varier et garder ces galettes de chou-fleur à la poêle
Version repas, on forme des galettes un peu épaisses, servies avec roquette citronnée, yaourt grec ou sauce tomate pimentée. Pourtant, pour l’apéro, on les fait plus petites, très fines, à tremper. Elles se gardent 2 à 3 jours au frais et retrouvent leur croûte au réchauffage à la poêle ou au four.
En bref
- 🍽️ Un soir de semaine, un simple chou-fleur a quitté la casserole d’eau pour devenir le centre d’un dîner familial bien plus enthousiaste.
- 🔥 Transformé en galettes de chou-fleur au parmesan, ce légume passe à la poêle en quelques minutes pour un dîner express doré, croustillant et fondant.
- ✨ Quelques gestes clés, du hachage à la cuisson, suffisent à changer la texture et le goût au point de faire oublier le chou-fleur bouilli.
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