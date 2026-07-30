Courgettes : arrêtez de les cuire ainsi, cette version froide en 10 min a bluffé tous mes invités cet été

En plein été, cette salade de courgettes crues à la roquette, chèvre et prosciutto s’invite sur la table comme en terrasse italienne. Quels petits gestes la rendent plus fraîche, croquante et parfumée qu’un gratin ?

Sous la chaleur de juillet, le parfum vert des courgettes fraîchement tranchées change l’ambiance. Sur la planche, les rubans ultrafins frémissent, le chèvre se détend, le prosciutto brille déjà. En quelques gestes, on sent qu’on s’éloigne de la poêlée fade du quotidien.

Avec cette salade de courgettes crues à la roquette, chèvre frais, noisettes et jambon cru, la table prend des airs de terrasse italienne sans casseroles ni four allumé. Dix minutes de préparation, zéro cuisson ; il suffit de miser sur les bons produits et le bon geste sur les courgettes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de roquette bien fraîche

✅ 2 courgettes moyennes bien fermes (env. 400 g)

✅ 160 g de chèvre frais, 60 g de noisettes torréfiées

✅ 8 tranches fines de prosciutto + vinaigrette citronnée maison

Pourquoi tes courgettes sont meilleures crues qu’en gratin

En cuisson, la courgette rend beaucoup d’eau ; au four ou à la poêle, elle finit vite molle, un peu fade, même noyée de fromage. Servie crue, taillée très finement, sa chair douce et juteuse garde un croquant net qui réveille tout le repas.

Dans une salade de courgettes crues, on joue le contraste : légume croquant, fromage fondant, jambon salé, noisettes grillées. Sans four, on profite du goût précis de la courgette, porté par une vinaigrette vive, au lieu de la perdre dans un gratin aqueux.

Les bons produits pour une salade de courgettes crues façon resto

Pour quatre personnes, on choisit de petites courgettes bien fermes, peau fine et brillante ; ce sont elles qui donneront ces rubans croquants. On évite les géantes du potager, plus fibreuses et aqueuses, réservées aux soupes ou poêlées.

Autour, le quatuor qui change tout : roquette poivrée, chèvre frais crémeux, noisettes torréfiées et prosciutto parfumé. La vinaigrette reste simple, huile d’olive et citron ou vinaigre, versée au dernier moment pour garder feuilles et courgettes bien vives.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher la roquette, rincer les courgettes et préparer noisettes, chèvre, prosciutto. Technique : À l’économe ou à la mandoline, tailler les courgettes en longs rubans très fins. Cuisson : Répartir roquette et rubans de courgette dans les assiettes, ajouter prosciutto et chèvre. Finition : Concasser les noisettes, préparer la vinaigrette, assaisonner au dernier moment puis servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min, sans cuisson 🔍 Le secret de l’expert Tailler les courgettes en rubans augmente la surface en contact avec la vinaigrette : chaque lamelle se parfume sans se gorger d’eau. L’acidité et le sel assouplissent la chair mais gardent ce croquant qui fait la signature de la recette. ✨ Le twist gourmand : Griller brièvement les noisettes à sec, puis ajouter un zeste de citron et quelques feuilles de basilic ou de menthe au dressage donne aussitôt une salade au goût très “chef”. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les courgettes en rondelles épaisses et les laisser mariner longtemps : on obtient une texture spongieuse et aqueuse, à l’opposé de ce que l’on recherche ici.

Variantes minute autour des courgettes crues

Servir aussitôt ; ingrédients séparés au frais pour varier les assemblages.