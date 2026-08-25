Fini le clafoutis qui bloque le four : ce dessert minute à la poêle sublime vos cerises en 3 minutes

Un soir de semaine, plus besoin de monopoliser le four pour un clafoutis aux cerises. Cette version minute à la poêle promet le même moelleux avec un geste clé encore méconnu.

Dans la poêle chaude, le beurre mousse, les œufs dorent et les cerises laissent filer un jus parfumé. L’odeur rappelle le clafoutis sortant du four, mais ici la surface reste souple, presque crémeuse, avec les fruits bien visibles. Un léger grésillement suffit à faire accourir tout le monde en cuisine.

On en a assez du clafoutis qui occupe le four pendant près d’une heure à 180 °C, surtout un soir de semaine. Ce dessert aux cerises à la poêle tient sur un seul feu, sans préchauffage, pour un résultat aussi gourmand qu’un gratin fruité. En trois minutes, les œufs coagulent en omelette sucrée, les cerises se font fondantes, et l’assiette arrive brûlante sur la table. Prêt à changer de réflexe ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs frais

✅ 500 g de cerises noires dénoyautées (fraîches ou surgelées bien décongelées)

✅ 20 g de beurre doux

✅ 30 g de sucre en poudre + 1 sachet de sucre vanillé

Pourquoi abandonner le clafoutis au four (sans renoncer au plaisir des cerises)

Le clafoutis classique exige farine, lait, crème et 40 minutes de cuisson à 180 °C, sans compter le préchauffage du four. Dessert planifié, rarement improvisé, avec parfois une mie compacte. Ici, les œufs suffisent : pas de pâte, les cerises restent en morceaux, et la cuisson minute offre la même douceur, en bien plus léger.

Recette express : l’omelette aux cerises à la poêle (3 minutes chrono)

Ici, on parle d’un dessert aux cerises à la poêle, pas d’une simple poêlée de fruits. Quelques gestes suffisent pour réussir une omelette aux cerises tendre, ni aqueuse ni sèche. L’essentiel tient à trois points : fruits bien égouttés, œufs peu battus et cuisson à feu moyen dans une grande poêle antiadhésive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dénoyauter, sécher soigneusement les cerises ; battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé sans les faire mousser. Technique : Faire fondre le beurre dans une grande poêle antiadhésive, ajouter les cerises et les laisser tiédir 1 minute à feu moyen en les remuant. Cuisson : Verser les œufs sur les fruits, répartir rapidement les cerises puis laisser cuire environ 3 minutes, bords pris et centre encore tremblotant. Finition : Replier l’omelette aux cerises, saupoudrer d’un peu de sucre, d’amandes effilées grillées ou de cannelle, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Cerises bien égouttées, œufs juste mélangés et feu moyen : moins d’eau, pas de mousse, l’omelette prend vite et reste souple. ✨ Le twist gourmand : Pour une version adulte, faire sauter les cerises dans le beurre, déglacer avec une cuillère de kirsch ou de guignolet, flamber puis ajouter quelques amandes effilées grillées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre des cerises encore glacées ou gorgées de jus : elles refroidissent la poêle, allongent la cuisson et donnent une omelette pâle et pleine d’eau.

Variantes et idées d’accompagnement

Servir tiède avec crème épaisse, glace vanille ou amandes grillées.