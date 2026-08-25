Vous gardez vos pêches pour la salade de fruits ? Ce gâteau au yaourt qu’on vous suppliera de refaire

En fin d’été, vos pêches trop mûres quittent la salade de fruits pour un gâteau au yaourt aux pêches, prêt en quelques minutes à la maison. Une méthode simple évite le gâteau détrempé et donne ce dessert qu’on vous redemandera encore et encore.

Quand le four s’ouvre, une vapeur chaude de pêche et de vanille envahit la cuisine. La croûte dorée craquèle très légèrement, laissant deviner un cœur moelleux où le couteau s’enfonce sans résistance. Rien à voir avec la salade de fruits du dimanche : ici, les quartiers de pêche se cachent dans la mie, encore tièdes et juteux.

On garde souvent les pêches bien mûres pour une salade de fruits, en se demandant quoi faire de plus. En réalité, enfouies dans un simple gâteau au yaourt, elles deviennent ce dessert de fin d’été qu’on vous réclame à chaque fois. Pas de balance, juste un pot de yaourt, quelques œufs et dix minutes devant soi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pot (125 g) de yaourt nature + 3 œufs entiers

✅ 2 pots de sucre en poudre + 1 sachet de sucre vanillé

✅ 3 pots de farine (ou 2 pots farine + 1 pot Maïzena) + levure, sel

✅ 3 à 4 pêches fraîches + 1/2 pot d’huile neutre, beurre, cassonade

Les ingrédients malins d’un gâteau au yaourt aux pêches qu’on réclame

Ce gâteau au yaourt aux pêches fonctionne comme une formule magique : le pot de yaourt sert de mesure pour tout, sucre, farine et huile. On ajoute la levure, le sucre vanillé, une pincée de sel, puis des pêches mûres mais encore fermes. Résultat ; une mie parfumée, pleine de morceaux qui tiennent à la cuisson.

La méthode pour enfouir les pêches sans détremper le gâteau au yaourt

Tout se joue dans la façon de préparer les fruits et de les répartir. On lave, on dénoyaute, on coupe les pêches en dés, puis on les tamponne au papier absorbant. Une partie est enfoncée au cœur de la pâte, l’autre reste en surface ; ainsi, le gâteau reste moelleux, jamais aqueux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer un moule de 22 cm et fouetter yaourt, œufs, sucre et sucre vanillé. Technique : Incorporer farine, Maïzena éventuelle, levure et sel sans trop travailler la pâte, puis verser l’huile en filet. Cuisson : Verser la pâte dans le moule, enfouir les morceaux de pêche en les répartissant, saupoudrer éventuellement de cassonade. Finition : Cuire 35 à 40 minutes ; laisser tiédir, démouler, puis servir le gâteau au yaourt aux pêches tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation ~10 min 🔍 Le secret de l’expert Le succès de ce gâteau au yaourt aux pêches tient aux fruits mûrs mais fermes, à une pâte peu travaillée et à un voile de sucre sur le dessus. Résultat ; un gâteau moelleux, parfumé, jamais spongieux. ✨ Le twist gourmand : Une cuillerée de poudre d’amandes dans la pâte renforce le goût et retient le jus des pêches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument les pêches trop molles, non égouttées ; elles détrempent la pâte et laissent le centre presque cru.

Variantes et conservation du gâteau au yaourt aux pêches

Il se garde deux jours sous cloche, et accepte nectarines, abricots ou poires.