Fini le papier aluminium : ce linge de cuisine que nos grands-parents utilisaient coûte 3 fois moins cher sans risque
Dans nos cuisines, le papier aluminium s’impose encore par réflexe, malgré son coût et ses limites. Une astuce de grand-mère, simple et lavable, permet pourtant de s’en passer au quotidien.
La table est encore chaude, l’odeur du gratin flotte et, par réflexe, la main cherche déjà le rouleau de papier aluminium. Feuille après feuille, on emballe les restes, on froisse, on jette.
Pourtant, avant l’ère du tout-jetable, nos grands-parents préservaient les aliments sans un gramme d’alu, avec du linge, des plats couverts et beaucoup de bon sens. Leur astuce centrale coûte environ trois fois moins cher ; on peut la remettre en service dès ce soir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3–4 torchons en coton fin (pour un torchon en coton légèrement humidifié)
- ✅ 4–6 boîtes hermétiques en verre avec couvercle
- ✅ 2 tapis de cuisson en silicone + papier cuisson réutilisable (non blanchi)
- ✅ 1 cocotte en fonte ou 1 plat en céramique avec couvercle
Fini le papier aluminium : voici ce que les anciens utilisaient à la place (et ça coûte 3 fois moins cher)
Dans beaucoup de cuisines, le rouleau de papier aluminium file à toute vitesse pour couvrir gratins, restes et sandwichs ; chaque feuille finit à l’incinérateur, coûte cher sur l’année et augmente une exposition inutile aux aliments acides, salés ou gras cuits à haute température.
Fini le papier aluminium : voici ce que les anciens utilisaient à la place (et ça coûte 3 fois moins cher)
Le secret des anciens, c’est le torchon en coton légèrement humidifié : propre, bien essoré, il entoure salades et herbes et maintient une hygrométrie, le bon taux d’humidité autour des aliments. Autour, boîtes hermétiques en verre, couvercles extensibles en silicone et tissu à la cire d’abeille (bee wrap) remplacent l’alu au frigo.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper 3 courgettes en fines rondelles et les poêler rapidement.
- Technique : Les disposer dans un plat en céramique avec couvercle, avec feta, ail, menthe.
- Cuisson : Arroser d’huile d’olive et de jus de citron, saler, poivrer légèrement.
- Finition : Couvrir ou tendre un torchon humide bien essoré, puis laisser mariner 2 h au frais avant de servir.
Fini le papier aluminium : voici ce que les anciens utilisaient à la place (et ça coûte 3 fois moins cher)
Au four, on oublie l’alu : cocotte en fonte, plat en céramique avec couvercle, papier cuisson réutilisable (non blanchi) ou tapis de cuisson en silicone (haute température) jusqu’à 220 °C.
Des légumes d’été confits, dés de courgettes, aubergine et tomates avec huile d’olive et herbes de Provence, cuisent 30 min à 180 °C sur tapis silicone ; ces réflexes lavables reviennent environ trois fois moins cher que les rouleaux jetables.
Sources
En bref
- 🥘 En 2026, de plus en plus de cuisiniers veulent remplacer le papier aluminium par des gestes simples, inspirés des anciennes habitudes de cuisine.
- 🥗 Une alternative au papier aluminium repose sur un torchon humide, des boîtes en verre, des couvercles en silicone et quelques accessoires réutilisables.
- 💶 Ces méthodes sans papier alu transforment la conservation, les cuissons au four et les marinades, tout en allégeant la facture de la cuisine.
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