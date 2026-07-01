Voici la crème vanille maison à tester vite : mes enfants boudent les desserts du commerce
Entre deux devoirs et un goûter improvisé, cette crème dessert vanille maison a pris une place inattendue sur notre table familiale. En quelques essais, elle est devenue le rituel sucré que mes enfants réclament semaine après semaine.
Odeur de vanille chaude, légère buée sur les petits pots et cuillères qui raclent jusqu’à la dernière trace de crème. Gourmande à souhait, cette crème dessert vanille maison devient vite le dessert que les enfants réclament chaque semaine.
On veut une texture lisse, bien épaisse mais souple, sans grumeaux ni goût d’œuf. Avec une bonne base lait, crème et Maïzena, plus une cuisson douce, on obtient une crème dessert vanille qui rivalise enfin avec les pots du commerce.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 ml de lait entier + 200 ml de crème liquide entière
- ✅ 85 g de sucre en poudre + 1 pincée de sel fin
- ✅ 25 g de Maïzena + 2 jaunes d’œufs
- ✅ 1 gousse de vanille ou 1 c. à café de caviar de vanille
Les ingrédients d’une crème dessert vanille que les enfants réclament
Lait entier et crème apportent le moelleux que les enfants adorent, bien plus rond qu’avec du lait demi-écrémé. Les jaunes donnent le fondant, la Maïzena sécurise la prise, et la vraie gousse de vanille signe le parfum, loin des arômes artificiels.
La bonne gestuelle pour une crème dessert vanille sans grumeaux
Pour une crème sans grumeaux, on respecte trois règles simples : Maïzena toujours délayée à froid, feu moyen, et fouet en mouvement constant. On ne laisse surtout pas bouillir ; la crème doit juste épaissir et napper la cuillère, autour de 82–84 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Fendre la gousse de vanille, gratter les graines, chauffer avec le lait jusqu’aux premiers frémissements puis laisser infuser 10 à 15 minutes hors du feu.
- Technique : Dans un saladier, fouetter jaunes et sucre, ajouter la crème liquide, puis incorporer la Maïzena délayée dans un peu de lait froid.
- Cuisson : Filtrer le lait vanillé, le verser sur la base en fouettant, remettre sur feu moyen et cuire 5 à 8 minutes en remuant, jusqu’à épaississement.
- Finition : Répartir aussitôt la crème dans des petits pots, filmer au contact, laisser tiédir puis réfrigérer au moins 2 heures.
Conservation et petites variantes qui changent tout
Bien filmés au contact, les pots se gardent trois jours au réfrigérateur. Rangés dans une boîte hermétique, ils se transportent facilement au bureau ou dans le cartable.
Pour varier, on parfume une partie de la crème avec du cacao, on verse un fond de caramel ou on ajoute quelques fruits frais au moment de servir.
Sources
En bref
- 🍮 Crème dessert vanille maison ultra gourmande, adoptée par une famille pressée dont les enfants ne jurent plus que par ce rituel sucré hebdomadaire.
- 🥄 Une base simple lait, crème, Maïzena et vanille, plus une cuisson douce, promet une texture généreuse sans grumeaux ni goût d’œuf envahissant.
- 🧊 Astuces de conservation, idées de toppings façon Danette et variantes chocolat ou caramel transforment ces petits pots en dessert maison irrésistible toute la semaine.
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