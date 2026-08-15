Gâteau aux framboises surgelées : ce geste interdit avant le four ruine votre moelleux à chaque fois

Vous en avez assez du gâteau aux framboises surgelées détrempé, avec tous les fruits au fond du moule ? Ce pâtissier dévoile le geste précis qui change la cuisson.

L’odeur d’un gâteau aux framboises qui sort du four, la mie tiède sous une croûte dorée : on s’attend à un moelleux parfait, parsemé de fruits bien rouges. L’image est nette, presque irrésistible.

À la place, on obtient parfois une pâte humide, marbrée de violet, avec des framboises tassées au fond. Le déclic se joue avant même le four : au moment d’utiliser les framboises surgelées dans l’appareil.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 140 g de sucre en poudre

✅ 160 g de farine T45/T55, 8 g de levure chimique

✅ 80 g de beurre fondu, pincée de sel, zeste d’½ citron

✅ 200 g de framboises surgelées, 2 c. à s. de farine ou fécule, sucre glace

Pourquoi vos gâteaux aux framboises surgelées finissent détrempés

Une framboise est minuscule, mais saturée d’eau. À la congélation, cette eau forme des cristaux de glace qui fragilisent le fruit. Lorsqu’il réchauffe, la chair se délite, le jus coule plus vite qu’avec des framboises fraîches et se mélange à la pâte.

Dans le four, cette eau en excès noie la farine, freine la levure chimique et tasse la mie. D’où ces gâteaux aux framboises surgelées un peu plombés, constellés d’auréoles violettes, avec tous les fruits rassemblés au fond du moule.

Gâteau aux framboises surgelées : la méthode des pâtissiers pour un moelleux garanti

La clé, c’est donc de limiter ce jus dès le départ. On garde les framboises au congélateur jusqu’au dernier moment, puis on les verse, encore glacées, dans un bol avec 2 cuillères à soupe de farine ou de fécule pour 200 g de fruits.

Enrobées d’un voile d’amidon, elles relâchent leur eau plus lentement. À 180 °C, cette couche gélifie et garde le jus près du fruit. Après un bref passage en passoire, on les ajoute avec une maryse, sans les écraser, puis on enfourne aussitôt, avec une part de fruits pour trois parts de pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucre, incorporer farine, levure, sel puis beurre fondu et zeste. Technique : Verser la pâte dans un moule beurré, éventuellement le refroidir 10 minutes au réfrigérateur. Cuisson : Sortir les framboises du congélateur, les enrober de farine ou fécule, égoutter l’excédent. Finition : Répartir les fruits dans la pâte sans les écraser, enfourner aussitôt à 180 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Amidon + framboises glacées retiennent le jus et la mie reste légère. ✨ Le twist gourmand : Parfumer la pâte au citron et parsemer d’amandes effilées avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser des framboises déjà décongelées ni monter brutalement la température du four.

Variantes et astuces autour du gâteau aux framboises surgelées

Cette méthode fonctionne aussi pour un cake, des muffins ou un gâteau au yaourt, tant que la pâte reste épaisse. On peut l’appliquer aux myrtilles ou aux mélanges de fruits rouges surgelés ; une fois refroidi, le gâteau se garde deux jours sous cloche au frais.