« Je n’achète plus aucun feuilleté au rayon apéro » : ces roulés au chorizo, imbattables si vous évitez ce geste

Au lieu de remplir le caddie de feuilletés apéro industriels, on sort une pâte feuilletée et un demi-chorizo du frigo. En quelques gestes très simples, ils se transforment en roulés croustillants au goût de bar à tapas.

Je n’achète plus un seul feuilleté au rayon apéro : je mixe du chorizo en tartinade et je roule le reste dans une pâte

Le parfum fumé du chorizo chaud, la pâte feuilletée qui cloque, le fromage qui bulle… Dès qu’on ouvre le four, ça sent la fête. Rien à voir avec les boîtes d’« amuse-bouche » un peu tristes ; ici, chaque bouchée croustille, laisse un gras fondant sur le palais et un petit retour pimenté.

Depuis qu’on a rangé les barquettes du commerce, l’équation est simple : une pâte feuilletée, un demi-chorizo, deux cuillères de fromage. On mixe le chorizo en crème, on roule, et quinze minutes plus tard les feuilletés au chorizo sortent dorés. La seule condition : respecter quelques équilibres pour garder une pâte bien sèche et gonflée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g)

✅ 150 g de chorizo (½ chorizo, doux ou fort)

✅ 60 g de fromage frais à tartiner + 30 g de skyr (ou fromage blanc)

✅ 40 g de roquette fraîche + 80 g d’emmental râpé

Les bons ingrédients (version fond de frigo mais bien pensée)

Tout part du chorizo, choisi parfumé mais pas trop sec, doux ou fort selon la tablée. On l’apaise avec un duo fromage frais–skyr : ils adoucissent le piquant, fixent le gras et transforment la charcuterie en tartinade onctueuse qui n’humidifie pas la pâte. Pour le contraste, on ajoute roquette plus une poignée d’emmental râpé qui va filer et gratiner. Version placard ? Skyr ou fromage blanc, emmental, comté ou chèvre… l’essentiel reste ce duo crémeux / croustillant.

La méthode inratable : mixer, rouler, refroidir, cuire

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Retirer la peau du chorizo, le couper et le mixer avec fromage frais et skyr en crème lisse. Technique : Dérouler la pâte sur son papier, tartiner la crème, ajouter emmental puis roquette au centre, rouler serré. Cuisson : Mettre le rouleau 15 min au congélateur, préchauffer le four à 180 °C, couper en tranches de 1 cm. Finition : Disposer sur une plaque, cuire 15 min jusqu’à dorure, laisser tiédir 2 min avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert La crème chorizo–fromage agit comme une émulsion : le gras reste piégé, la garniture ne fuit pas et la pâte ne se détrempe pas. Avec une pâte bien froide, le feuilletage monte en couches régulières et reste croustillant. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, on peut saupoudrer les spirales de graines de sésame et prévoir un dip fromage blanc, citron, sel, poivre ; la fraîcheur relève le piment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À bannir : une couche de tartinade trop épaisse et un rouleau coupé encore mou ; les tranches s’écrasent, la garniture déborde, la pâte ressort grasse et plate, surtout sous 180 °C.

Le résultat dans l’assiette : comment les servir comme au bar à tapas

À la sortie du four, on vérifie le dessous : sec et doré, c’est gagné. On sert les roulés sur une grande planche avec olives, crudités et dip au fromage blanc. Pour s’organiser, on congèle un boudin cru, à trancher encore gelé.