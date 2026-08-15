Oubliez le gâteau au yaourt : ce goûter à la noix de coco ultra moelleux se prépare avec une astuce toute simple

À l’heure du goûter, ce gâteau à la noix de coco moelleux ringardise le classique yaourt avec sa texture presque crémeuse. Prêt en quelques minutes, il repose sur une astuce de chef ultra simple.

Ça sent la noix de coco grillée, la mie tiède qui s’écrase sous la lame, et ce nuage vanillé qui envahit la cuisine. On pense à un simple gâteau au yaourt et, pourtant, la texture n’a rien à voir : bord légèrement croustillant, cœur ultra tendre, presque crémeux.

Ce goûter à la noix de coco se prépare en un seul saladier, plus vite que le four ne monte à 170 °C. Pas de yaourt, pas de beurre à faire fondre ; quelques ingrédients de placard, une cuisson douce et une astuce suffisent. On passe aux secrets de ce moelleux indécent ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 125 g de noix de coco râpée + 25 cl de lait entier ou demi-écrémé

✅ 3 œufs, 120 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 180 g de farine de blé, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 4 cl d’huile neutre + zeste d’agrume et pépites de chocolat

Oubliez les gâteaux au yaourt : vive le coco

On connaît ces gâteaux au yaourt qui deviennent secs à peine refroidis. Avec la noix de coco râpée, le risque est pire encore : mal hydratée, elle boit tout et laisse une mie dense. Ici, on change tout en faisant d’abord gonfler la coco dans le lait tiède.

La coco, éventuellement légèrement torréfiée, se gorge de lait avant la cuisson, puis le restitue lentement au cœur du gâteau. Résultat : un vrai gâteau à la noix de coco moelleux, bien parfumé, généreux comme un quatre-quarts mais sans lourdeur, avec une fine croûte dorée qui contraste juste ce qu’il faut.

La méthode express, du saladier au four

La pâte se prépare sans robot. On fouette œufs, sucres et sel, on ajoute l’huile, puis les poudres en une seule fois. Main légère obligatoire : si on travaille trop la farine, le gluten se développe et la mie durcit. On vise simplement une texture lisse, sans grumeaux.

Dernière clé : une cuisson douce, 45 minutes à 170 °C dans un moule de 20 à 22 cm. La levure a le temps d’agir sans assécher la coco ; la lame du couteau doit ressortir à peine humide, signe que le cœur restera fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tiédir le lait, y verser la coco, laisser gonfler 5 minutes. Technique : Fouetter œufs, sucres et sel, ajouter l’huile dans un grand saladier. Cuisson : Incorporer farine et levure, puis la coco réhydratée, sans trop travailler. Finition : Verser dans le moule, cuire 45 minutes, laisser tiédir puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert La coco réhydratée libère son lait en cuisson, maintenant la mie humide. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, arroser légèrement de lait de coco sucré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne dépassez pas 170 °C ni 45 minutes, et surtout pas de réfrigérateur.

Conservation, service et variantes gourmandes

Ce gâteau noix de coco moelleux facile reste tendre deux à trois jours dans une boîte hermétique, à température ambiante, servi nature, avec fruits rouges ou caramel.