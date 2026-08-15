Clafoutis tomates cerises : si le fond est toujours détrempé, c’est ce geste tout bête qui le ruine

À chaque sortie du four, ton clafoutis tomates cerises laisse une flaque au fond du plat. Un simple geste sur les tomates suffit pourtant à tout changer.

Dans le four, ça sent le chèvre chaud, l’herbe fraîche et la tomate qui caramélise doucement. La surface est dorée, bien gonflée. Puis vient le moment de servir… et le couteau s’enfonce dans un fond spongieux, avec cette flaque qui ruine la première bouchée.

Un soir, pressé, on balance les tomates cerises entières dans le plat, sans les couper, presque par flemme. À la sortie du four, révélation : base ferme, texture nacrée, plus de fond détrempé. Comment un geste aussi minuscule peut-il transformer un clafoutis tomates cerises en réussite ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de tomates cerises bien mûres, entières

✅ 2 gros œufs et 40 g de farine de blé

✅ 150 ml de lait et 150 g de fromage de chèvre frais

✅ 1 c. à s. d’huile d’olive, herbes, sel et poivre

Pourquoi ton clafoutis tomates cerises finit avec un fond détrempé

La tomate cerise, c’est 94 à 95 % d’eau. En la coupant en deux, on libère d’un coup ce jus dans l’appareil œufs-lait-farine. Le dessus colore, on croit le clafoutis tomates cerises fond détrempé cuit, mais la base n’a jamais eu assez de matière sèche pour prendre correctement.

Entière, la tomate se comporte comme une petite capsule : sa peau fait office de membrane de rétention. Dans le four, elle se ramollit, le jus se réchauffe et s’échappe progressivement à l’intérieur de la pâte, sans l’inonder. À condition de ne ni couper, ni piquer, ni saler les fruits avant cuisson, le fond reste net et ferme.

La base inratable du clafoutis tomates cerises sans fond détrempé

Pour 4 personnes, on part d’une base simple : 2 œufs, 40 g de farine, 150 ml de lait et le chèvre frais émietté. L’astuce, c’est le ratio œufs-farine-lait : pour 1 œuf, 20 g de farine et 75 ml de lait. On peut ainsi adapter la quantité à n’importe quel moule en gardant toujours la même tenue. Le lait est versé progressivement sur les œufs fouettés avec la farine, juste ce qu’il faut pour une texture nappante, jamais liquide comme une pâte à crêpes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et sécher les tomates, les garder entières, sans les percer ni saler. Technique : Fouetter les œufs, ajouter la farine, puis le lait, sel, poivre et herbes. Cuisson : Huiler le plat, répartir tomates et chèvre, verser l’appareil sans déplacer les fruits. Finition : Cuire à 180 °C 30 à 35 min, laisser tiédir pour que le fond se fixe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Les tomates cerises contiennent jusqu’à 95 % d’eau ; entière, chacune devient une “mini cocotte” qui retient ce jus derrière sa peau. Dans un appareil riche en œufs, cette eau libérée progressivement parfume la pâte sans la noyer, d’où un fond ferme et une surface fondante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques copeaux de parmesan sur le dessus en fin de cuisson et passer 2 minutes sous le gril pour une croûte dorée qui renforce la sensation de tenue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper, piquer ou saler les tomates cerises à l’avance ; l’eau s’échappe aussitôt et transforme le fond du plat en éponge.

Variantes et service pour un clafoutis tomates cerises sans eau

Ce clafoutis salé tomates cerises sans eau supporte très bien l’attente. On le laisse reposer 10 à 15 minutes avant de servir pour que la texture se stabilise, puis il se déguste chaud, tiède ou froid, avec une salade de jeunes pousses. Les herbes peuvent changer (thym, origan, basilic), le chèvre être remplacé par un mélange brebis–parmesan ; si on tient à la mozzarella, on la coupe en tranches fines bien égouttées et posées en surface uniquement, pour ne jamais détremper le fond.