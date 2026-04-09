Gnocchi alla romana ultra simples : ce plat gratiné qui remplace les lasagnes du soir si vous évitez ce geste

Envie d’un gratin italien réconfortant sans passer la soirée en cuisine ? Ces gnocchi alla romana à la semoule et au parmesan se préparent en quatre gestes clés.

Gnocchi alla romana : la version ultra simple de ce grand classique italien que vous allez adorer préparer

Dans le four, le parmesan dore, le beurre grésille, une odeur de gratin chaud envahit la cuisine. Sous la croûte, les tranches de semoule restent souples, presque crémeuses, avec ce cœur qui fond sur la langue.

On est loin des gnocchi à rouler un à un ; ici, un simple litre de lait, un peu de semoule et du fromage suffisent pour un plat de gnocchi alla romana digne d’une trattoria. Reste à maîtriser la petite astuce qui rend cette version aussi simple qu’irrésistible…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 l de lait entier

✅ 250 g de semoule de blé fine

✅ 80 g de beurre doux + 100 g de parmesan râpé

✅ 2 jaunes d’œufs, sel, poivre, pincée de noix de muscade

Gnocchi alla romana : le plat gratiné ultra simple qui remplace les lasagnes du soir

Cette recette de gnocchi alla romana coche toutes les cases : peu d’ingrédients, cuisson rapide, résultat très réconfortant. La semoule cuit directement dans le lait ; on obtient une pâte dense mais souple, bien plus simple à gérer que des pommes de terre.

La méthode express pour des gnocchi alla romana fondants et bien dorés

Tout se joue en quatre temps : cuisson de la semoule dans le lait frémissant, enrichissement au beurre, parmesan et jaunes, repos au froid, puis gratin éclatant à 200 °C. Le pas à pas rend la recette vraiment accessible.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter le lait à frémissement avec sel et muscade, verser la semoule en pluie en remuant sans arrêt, cuire 5 à 6 minutes à feu doux jusqu’à obtention d’une pâte très épaisse et lisse. Technique : Hors du feu, incorporer 50 g de beurre et 70 g de parmesan, mélanger, ajouter les jaunes d’œufs, puis étaler la pâte sur une plaque tapissée de papier cuisson sur 1 cm d’épaisseur. Cuisson : Laisser refroidir 20 minutes, détailler des disques à l’emporte-pièce, les disposer légèrement chevauchés dans un plat beurré, parsemer le reste de parmesan et de petites noisettes de beurre. Finition : Enfourner 15 à 20 minutes à 200 °C jusqu’à coloration dorée ; éventuellement passer 2 à 3 minutes sous le gril, laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Moins d’1 h 🔍 Le secret de l’expert La semoule de blé fine gonfle dans le lait frémissant : l’amidon forme un gel souple. Beurre et parmesan enrobent la préparation et évitent qu’elle sèche, tandis que les jaunes d’œufs la font tenir au four tout en gardant un cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, arroser les gnocchi d’un beurre noisette à la sauge, ou parsemer un peu de chèvre frais et un filet de miel, puis repasser vite sous le gril. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la semoule dans un lait qui bout vivement sans remuer aussitôt, ou écourter le repos au froid ; on obtient alors des grumeaux et des disques qui s’écrasent à la découpe.

Comment servir, varier et conserver vos gnocchi alla romana

On sert ce gratin bien chaud, avec une salade de roquette ou quelques légumes rôtis au four. Pour varier, on peut remplacer une partie du parmesan par du Pecorino, ajouter des épinards hachés ou des champignons poêlés. Les restes se réchauffent 10 minutes à 160 °C, couverts de papier cuisson pour garder tout le fondant.