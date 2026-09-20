Je fais ce gratin de chou-fleur au comté chaque dimanche : ce geste avant la béchamel fait oublier les pommes de terre

Chaque dimanche, ce gratin de chou-fleur au comté et jambon sort du four et fait oublier le gratin de pommes de terre à toute la famille. Tout tient dans une façon de préparer le chou-fleur qui évite l’eau et change complètement la texture du plat.

Dans le four, la croûte de comté commence à crépiter, la muscade parfume la cuisine, et un chou-fleur bien dodu se cache sous la sauce. On pense au gratin dauphinois… pourtant ce plat-là change tout.

Le dimanche, quand ce gratin de chou-fleur au comté et jambon arrive sur la table, plus personne ne réclame les pommes de terre. Chaleureux, complet et sans légume bouilli fadasse, il réconcilie toute la famille avec le chou-fleur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros chou-fleur (1 à 1,2 kg), 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 250 à 300 g de jambon blanc en gros dés, sel, poivre

✅ 50 g de beurre, 50 g de farine, 600 ml de lait, muscade, moutarde

✅ 200 g de comté râpé, 30 g de chapelure pour la croûte

Pourquoi ce gratin de chou-fleur fait oublier les pommes de terre

En rôtissant le chou-fleur rôti au four plutôt que de le cuire à l’eau, on obtient un légume doré, légèrement ferme, qui garde du goût. Ajoutés à la béchamel au comté et aux dés de jambon, ces bouquets deviennent un vrai gratin du dimanche.

La méthode inratable pour un gratin de chou-fleur au comté et jambon

Les fleurettes, simplement huilées, salées et poivrées, dorent 15 minutes à 210 °C. Pendant ce temps, on prépare un roux beurre-farine, on verse le lait en plusieurs fois, puis on parfume avec muscade, moutarde et comté râpé. On nappe le chou-fleur et le jambon, puis on gratine à 200 °C pendant 20 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le chou-fleur en grosses fleurettes, les assaisonner et les rôtir 15 min à 210 °C. Technique : Préparer un roux beurre-farine, verser le lait en fouettant, assaisonner, ajouter 120 g de comté. Cuisson : Répartir chou-fleur rôti et dés de jambon dans le plat, napper avec la béchamel bien chaude. Finition : Couvrir de comté restant mélangé à la chapelure, gratiner 20 min à 200 °C, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le chou-fleur rôti concentre ses sucs, la béchamel épaisse fixe l’humidité et la croûte protège l’ensemble. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée de noix ou noisettes concassées à la chapelure pour un croquant automnal très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le chou-fleur à l’eau ou l’utiliser encore mouillé : le gratin se gorge d’eau et la croûte ramollit.

Astuces du dimanche : organisation, variantes et réchauffage

On peut rôtir le chou-fleur et préparer la béchamel la veille ; il suffira de monter le gratin juste avant le repas. Le plat se garde deux jours au réfrigérateur et se réchauffe à 170 °C, couvert puis découvert.

Servi avec une salade verte ou d’endives aux noix, ce gratin de chou-fleur sans pommes de terre se suffit à lui-même. On peut varier avec du jambon fumé, un peu de beaufort ou moins de muscade pour les enfants.