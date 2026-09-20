Ce gâteau au chocolat facile de Pierre Hermé bluffe tous les invités : l’erreur de cuisson qui peut tout gâcher
Quand des invités s’annoncent, ce gâteau au chocolat Pierre Hermé devient mon arme secrète pour un dessert fondant qui met tout le monde d’accord. Une méthode ultra simple, mais un détail de cuisson change complètement la texture.
Une fine croûte qui craque, un cœur sombre qui reste souple, l’odeur de chocolat chaud dans la cuisine : ce gâteau au chocolat Pierre Hermé fait taire tout le monde à la première bouchée.
On le prépare en quelques minutes, avec six ingrédients du placard, et on le sert dès qu’il y a des invités. Fondant, dense sans être lourd, ce gâteau au chocolat fond littéralement sous la fourchette et ne laisse jamais une miette dans le plat.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de chocolat noir pâtissier (60 à 70 % de cacao)
- ✅ 250 g de beurre doux + un peu pour le moule
- ✅ 200 g de sucre en poudre + 4 œufs
- ✅ 70 g de farine de blé + 1 pincée de fleur de sel
Le gâteau au chocolat de Pierre Hermé que je fais à chaque fois que je reçois
Contrairement aux gâteaux au chocolat secs qui s’effritent, celui‑ci reste serré mais moelleux, presque comme une truffe que l’on tranche en parts épaisses. Posé au centre de la table, il rassemble aussitôt tout le monde autour du plat.
La méthode pas à pas pour un fondant dense et moelleux (sans raté)
Tout se joue sur des gestes simples : faire fondre doucement chocolat et beurre, ne pas trop fouetter les œufs avec le sucre, puis arrêter la cuisson dès que le bord est pris mais que le centre du gâteau tremble encore légèrement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer un moule de 22 à 24 cm et chemiser le fond.
- Technique : Faire fondre chocolat et beurre au bain-marie, en mélangeant, jusqu’à obtenir une texture lisse et tiède.
- Cuisson : Fouetter brièvement œufs et sucre, ajouter chocolat‑beurre tièdes, puis farine et sel en mélangeant sans insister.
- Finition : Verser dans le moule, cuire 20 à 25 minutes ; laisser reposer 10 minutes avant de démouler ou servir.
Préparer ce gâteau à l’avance quand on a des invités
On peut cuire ce gâteau au chocolat Pierre Hermé le matin pour le soir : il se garde deux jours sous cloche à température ambiante, dans une pièce fraîche. Au moment de servir, on réchauffe chaque part quelques secondes au micro‑ondes pour réveiller le cœur fondant.
Pour une assiette gourmande, on l’accompagne d’une cuillerée de crème fraîche, d’une boule de glace vanille ou de fruits d’automne rôtis, juste relevés d’une pincée de fleur de sel.
En bref
- 🍫 Quand je reçois, le gâteau au chocolat fondant de Pierre Hermé, riche en chocolat noir et beurre, devient le dessert incontournable sur ma table.
- 🔥 Une fonte douce au bain-marie, un mélange peu travaillé et une cuisson courte à 180 °C assurent un cœur tremblotant sans risque de gâteau sec.
- 🍽 Servi tiède avec crème, glace vanille ou fruits rôtis, ce gâteau au chocolat Pierre Hermé cache encore quelques astuces pour organiser un dîner sans stress.
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