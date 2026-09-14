« Je le fais dès que je n’ai pas le courage de faire la vaisselle » : ce plat poulet-riz crémeux qui cuit tout seul

Les soirs de fatigue, ce poulet cajun crémeux au riz cuit au four devient le plat unique qui travaille à votre place. Riz, poulet et légumes mijotent ensemble dans un seul plat pour un dîner réconfortant et zéro vaisselle.

Quand le four s’allume et que les épices commencent à chauffer, l’odeur envahit la cuisine. Le bouillon frémit, le fromage gratine doucement. Pourtant, l’évier reste vide ; aucune casserole ne s’empile. On a juste envie de poser le plat sur la table et d’attraper une cuillère.

Les soirs de fatigue, on cherche un dîner généreux qui se fait presque tout seul. C’est exactement ce que promet ce poulet cajun crémeux au riz : un plat unique de cuisson au four où riz, poulet et légumes cuisent ensemble, dans le même plat, pour un vrai effet zéro vaisselle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet, coupés en gros morceaux

✅ 250 g de riz long grain ou riz étuvé, rincé et bien égoutté

✅ 2 poivrons (1 rouge, 1 jaune), 1 gros oignon, 2 gousses d’ail

✅ 700 ml de bouillon de volaille chaud + 200 ml de crème liquide entière

✅ 2 c. à soupe d’épices cajun, 1 c. à soupe de concentré de tomate

✅ 125 g de mozzarella râpée, 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Sel, poivre, quelques brins de persil plat pour servir

Les ingrédients pour un poulet cajun crémeux au riz (zéro vaisselle)

On dégaine ce plat chaque fois qu’on n’a pas le courage de faire la vaisselle, car tout repose sur de bons choix de produits. Le riz long grain ou étuvé tient bien la cuisson au four et reste moelleux. Le duo bouillon chaud + crème liquide entière apporte la juste dose de matière grasse pour une sauce nappante. Côté parfum, les épices cajun relèvent le poulet et les poivrons, pendant que la mozzarella forme une croûte filante très réconfortante.

Préparation : tout mettre dans un seul plat en 10 minutes

On rince rapidement le riz pour enlever l’excès d’amidon, puis on prépare tout directement dans un grand plat à gratin huilé. Riz cru, oignon, poivrons, ail, cajun et concentré se mélangent avant d’accueillir le poulet. On verse ensuite le bouillon de volaille bien chaud et la crème ; le riz doit être recouvert de 0,5 à 1 cm de liquide, soit environ 900 ml pour 250 g de riz. Un papier aluminium bien serré transforme le plat en cuiseur à riz maison, sans vaisselle en plus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Rincer le riz. Couper poulet, poivrons et oignon, presser l’ail. Technique : Dans un plat à gratin huilé, mélanger riz cru, légumes, ail, épices cajun, concentré, sel, poivre, puis ajouter le poulet. Cuisson : Verser bouillon chaud et crème, vérifier que le riz est immergé, couvrir d’aluminium bien serré et cuire 30 minutes. Finition : Ôter l’alu, parsemer la mozzarella, remettre 8 à 10 minutes (gril possible), laisser reposer 5 à 10 minutes et ajouter le persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 55 min 🔍 Le secret de l’expert Le riz long grain supporte la cuisson au four sans éclater, surtout avec un ratio généreux de liquide (environ 900 ml pour 250 g). Sous l’aluminium, la vapeur circule comme dans un cuiseur, l’amidon se mêle à la crème et au fromage pour former une sauce onctueuse qui enrobe chaque grain. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié de la crème par du lait de coco, ajouter quelques rondelles de chorizo ou finir avec zeste de citron vert et coriandre fraîche au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un riz rond ou diminuer trop le liquide. En dessous de 800 à 900 ml pour 250 g de riz, on obtient un riz collant ou à moitié cru.

Comment conserver et réchauffer votre poulet cajun crémeux (sans le dessécher)

Ce plat unique se garde sans problème jusqu’au lendemain, bien couvert au réfrigérateur. Pour réchauffer, on ajoute une cuillère d’eau ou de crème, on couvre d’aluminium et on passe au four doux, autour de 160 °C, jusqu’à ce que le riz soit chaud. En version express, de petites portions passent aussi au micro-ondes, toujours couvertes. On peut rafraîchir le tout avec une salade verte citronnée ou quelques feuilles de roquette, et varier les légumes selon le contenu du frigo ; le principe tout dans le même plat reste le même.