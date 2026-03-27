« Je les fais tout le temps en mars » : galettes poireaux-feta à la poêle, mais évitez cette erreur fatale
En plein mois de mars, ces galettes poireaux-feta réchauffent la table du soir avec peu d’ingrédients et une simple poêle. Le bon geste au bon moment change tout à leur tenue et à leur dorure.
En mars, la lumière revient mais on a encore envie de chaleur dans l’assiette. Dans la poêle, les poireaux se tassent doucement, deviennent brillants, légèrement sucrés, et embaument la cuisine.
Puis la pâte tombe en petits tas qu’on aplatit du bout de la cuillère. Quelques minutes plus tard, la croûte est dorée, le cœur moelleux, la feta fondante ; on comprend pourquoi on refait ces galettes soir après soir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 320 g de blancs de poireaux émincés
- ✅ 120 g de feta émiettée
- ✅ 1 œuf moyen + 40 g de farine de blé
- ✅ Huile d’olive, cumin, herbes fraîches, sel, poivre
Pourquoi en mars, ces galettes poireaux-feta deviennent un réflexe du soir
Les poireaux sont au meilleur de leur forme à la fin de l’hiver. Associés à la feta, on obtient un duo verdure-fromage qui réchauffe sans alourdir.
Ces galettes poêlées remplacent très bien une quiche : quelques poireaux, un peu de feta, de farine et un œuf, et le dîner est prêt à accompagner une salade croquante.
La méthode inratable pour des galettes poireaux feta qui se tiennent
La base, c’est une vraie fondue de poireaux. On les émince finement, puis on les laisse suer longuement à feu moyen-doux avec un filet d’huile, sans les colorer, jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants et presque secs.
Après un tiédissement rapide, on ajoute feta émiettée, œuf, farine et herbes fraîches. La liaison œuf-farine forme un appareil à galettes qui se tient ; la pâte doit être épaisse et souple, jamais liquide. Si elle paraît trop humide, une cuillerée de farine ou de chapelure fine suffit.
Dans une poêle légèrement huilée, on façonne de petites galettes d’environ 1 cm d’épaisseur. On les laisse cuire trois à quatre minutes par face, sans les bouger, le temps qu’une belle croûte dorée se forme et que le cœur reste moelleux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver puis émincer finement les poireaux ; les faire revenir à feu moyen-doux avec un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient très fondants et presque secs.
- Technique : Laisser tiédir ; ajouter feta, œuf, farine, herbes, sel léger, poivre. Mélanger pour obtenir un appareil épais qui se tient.
- Cuisson : Chauffer une poêle antiadhésive avec un fin film d’huile ; déposer des cuillerées de pâte, aplatir et cuire 3 à 4 minutes par face.
- Finition : Égoutter rapidement sur papier absorbant si besoin et servir aussitôt avec une salade ou une sauce au yaourt citronné.
Conservation, réchauffage et variantes de mars
Ces galettes poireaux-feta se gardent deux jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, séparées par du papier cuisson. Pour retrouver le croustillant, on les réchauffe à la poêle, à sec ou avec une goutte d’huile, trois à cinq minutes.
On peut aussi les congeler une fois cuites et les remettre directement dans la poêle chaude. D’ailleurs, elles adorent les accompagnements frais : salade de mâche ou d’endives, sauce yaourt citronnée, ou œuf poché posé dessus pour une assiette très « mars ».
En bref
- 🥄 En mars, ces galettes poireaux feta à la poêle deviennent le dîner rapide, avec quelques poireaux, un œuf, un peu de farine et de feta.
- 🔥 Une fondue de poireaux bien sèche, une liaison œuf-farine réussie et une cuisson sans y toucher assurent des galettes dorées dehors et moelleuses dedans.
- ✨ Quelques ajustements simples sur la texture de l’appareil et la gestion du feu transforment ces galettes poireaux feta en recette fétiche qu’on refait souvent.
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