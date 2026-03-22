Thermomix : cette erreur qui pousse des milliers de Français à gaspiller 1 500 € sans s'en rendre compte

À deux doigts de payer un Thermomix à 1 500 €, je me suis demandé si ce robot changerait vraiment ma cuisine. Entre fantasme et réalité, certains profils ont tout à perdre.

On peut très vite se retrouver sur le point de taper son code pour un Thermomix à presque 1 500 €, convaincu que ce robot cuiseur va enfin simplifier tous les repas. Sur le papier, il promet de mixer, cuire, mijoter, cuire vapeur, pétrir, le tout en suivant des recettes guidées.

En face, le dernier modèle Thermomix TM7 est affiché à 1 599 €, un prix qui rivalise avec un voyage en famille. Quand on regarde son plan de travail déjà chargé et ses habitudes de pâtes, riz et poêlée rapide, l’idée de dépenser cette somme peut soudain ressembler à un pari hasardeux. Tout se joue alors sur la manière dont on cuisine vraiment.

Thermomix : un robot à 1 599 € qui fait rêver

Sur le marché des robots cuiseurs, le TM7 caracole aujourd’hui en tête, presque seul dans le haut de gamme. Les modèles de milieu de gamme comme le Click&Cook de Moulinex ou le CookEasy+ de Kenwood ont disparu des rayons, laissant surtout des appareils d’entrée de gamme type Silvercrest Monsieur Cuisine Connect face à lui.

Pour justifier ce tarif, les défenseurs du Thermomix insistent sur ses performances et sa longévité. Comme l’écrit le site Les Numériques, « Le « rapport qualité/prix », ce n’est pas simplement le chiffre le plus bas sur le ticket de caisse au moment de l’achat. » Le TM7 est pensé pour durer des années, avec une recherche et développement massive et un service après‑vente jugé efficace.

Les profils qui risquent de gaspiller 1 500 € avec un Thermomix

Le revers de la médaille apparaît quand on regarde le quotidien. Le site Astuces de grand-mère rappelle que pour ceux dont les repas tournent surtout autour de pâtes, riz, viande ou poisson à la poêle, « s’il n’y a rien à mixer, le robot n’apporte pas grand-chose. » Dans ces foyers, le Thermomix finit souvent par prendre la poussière.

Autres profils fragiles : ceux qui cuisinent peu parce qu’ils commandent souvent, mangent à la cantine ou au restaurant, mais aussi les amateurs d’improvisation qui assaisonnent tout « au feeling » et reviennent vite à leurs casseroles. Dans une petite cuisine déjà encombrée, le gabarit du robot et son bol à laver en continu deviennent un vrai frein.

Comment savoir si le Thermomix vaut le coup dans votre cuisine

Avant de sortir 1 500 €, une méthode simple aide à y voir clair : pendant une semaine, on note tout ce qui est réellement cuisiné, sans tricher. Repas rapides, plats préparés, soupes maison ou gâteaux du week‑end, tout compte. Ensuite, on regarde combien de ces préparations auraient pu passer dans un robot cuiseur multifonction.

Si, au bout de ces sept jours, le Thermomix n’aurait servi que pour une soupe et un gâteau, l’investissement reste fragile. À l’inverse, si chaque journée pourrait y faire passer une soupe, une sauce, une pâte à pain ou des petits pots, le robot a plus de chances de trouver sa place, même avec les accessoires, l’abonnement et les réparations éventuelles à intégrer.

Sources Les Numériques

«Thermomix tm7 a 1 599 pourquoi c est finalement le meilleur rapport qualite prix du marche n»