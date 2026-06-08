Je les prépare le dimanche soir : la recette de barres abricot-avoine prévues pour la semaine mais finies dès le lundi

Chaque dimanche soir, je prépare une plaque de barres de céréales aux abricots et flocons d’avoine pour les encas de la semaine. Leur secret pour rester moelleuses sans s’émietter change tout au bureau comme dans les cartables.

On les prépare le dimanche soir : ces barres de céréales aux abricots et flocons d’avoine ne durent jamais jusqu’au vendredi

Dimanche soir, la cuisine sent le fruit confit et les céréales chaudes. La plaque sort du four, la surface est dorée, les bords à peine caramélisés. Sous le couteau, la croûte croustille et le cœur reste moelleux, parsemé de dés d’abricots encore fondants.

Ce sont ces barres de céréales aux abricots et flocons d’avoine qu’on prévoit pour toute la semaine. Elles partent dans les cartables, s’invitent avec le café, suivent les joggings du soir. Pourtant, une question revient à chaque fournée : comment les faire durer jusqu’au vendredi… quand tout le monde se jette dessus dès le lundi ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 180 g de flocons d’avoine, 180 g d’abricots secs moelleux en petits dés

✅ Croquant : 60 g d’amandes concassées ou effilées, 1 c. à soupe de graines (facultatif)

✅ Liant : 70 g de miel liquide, 60 g de beurre, 1 œuf, 1 pincée de sel

✅ Arômes : 1 c. à café de vanille, cannelle, zeste d’orange et pépites de chocolat noir en option

Pourquoi préparer ses barres abricots–avoine le dimanche soir ?

Le dimanche, on a le temps de remplir le four et la semaine en une seule fournée. Une plaque de barres abricots–avoine, c’est environ douze portions prêtes à partir dans les sacs pour le bureau, l’école ou le sport. On maîtrise le sucre, la liste des ingrédients et la texture, bien plus rassurante que les emballages du commerce.

Surtout, ces barres tiennent en main sans s’émietter, tout en restant tendres. L’avoine apporte la structure, l’abricot le fruité acidulé, les amandes le croquant. De quoi assurer les encas jusqu’au vendredi… en théorie.

La méthode pas à pas pour des barres qui se tiennent

Tout repose sur trois points : un mélange bien enrobé, un tassage énergique et une cuisson maîtrisée. Le duo miel–beurre se charge d’envelopper chaque flocon ; l’œuf soude l’ensemble à la cuisson. D’ailleurs, on ne cherche pas une couleur foncée, mais un dessus uniformément doré et des bords juste brunis.

Dernière étape clé : le refroidissement. À la sortie du four, la plaque paraît encore souple, c’est normal. En refroidissant, le miel se fige et les flocons se stabilisent. C’est là que la magie opère et que les barres de céréales prennent leur tenue définitive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C, chemiser un moule carré de papier cuisson, hacher les abricots en petits dés. Technique : Faire fondre doucement beurre et miel, mélanger flocons, sel, vanille, cannelle, amandes et graines, ajouter l’œuf puis le mélange fondu en enrobant bien. Cuisson : Verser dans le moule, tasser très fermement, surtout sur les bords, puis cuire 18 à 22 minutes jusqu’à surface dorée et bords légèrement brunis. Finition : Laisser refroidir complètement dans le moule, démouler en un bloc, couper en barres avec un couteau chaud et sec, ranger dans une boîte hermétique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Le mélange miel–beurre pénètre les flocons ; au four, les sucres commencent à caraméliser et l’œuf coagule. En refroidissant, le gras se fige et crée une structure solide. Si la masse a été bien tassée, chaque barre se coupe nette, sans miettes dans le fond de la boîte. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste fin d’orange dans le mélange sec et parsemer quelques pépites de chocolat noir à la sortie du four ; en fondant puis en figeant, elles créent une fine croûte fruit–chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper la plaque encore tiède ou peu tassée ; on obtient des barres friables, sèches sur les bords et décevantes dès le lundi.

Découpe, conservation et variantes jusqu’au vendredi

On laisse la plaque refroidir au moins une heure, deux si possible. Le couteau passe sous l’eau chaude, se sèche, puis tranche d’un geste franc pour des barres régulières. Dans la boîte hermétique, une feuille de papier cuisson entre chaque couche évite qu’elles ne collent.

À température ambiante, ces barres restent tendres trois à cinq jours. On peut aussi les congeler, déjà coupées, pour les semaines chargées. Pour varier, on remplace une partie des amandes par des pistaches, ou on ajoute quelques fruits secs en plus ; la seule vraie limite reste la capacité de la famille à ne pas tout finir avant le vendredi.