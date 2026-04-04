« Je tartinais du miel chaque matin » : cette cueillette d’avril a fait disparaître tous mes pots du commerce

En quelques poignées de fleurs jaunes cueillies en avril, un simple sirop a rivalisé avec les meilleurs miels du placard. Quels gestes transforment ces pissenlits en miel végétal prêt à tartiner sans amertume ?

« Je tartinais du miel chaque matin » : une cueillette d’avril a remplacé tous mes pots du commerce

Au printemps, quand on ouvre les fenêtres, la cuisine sent le pain grillé, l’herbe fraîche et le sucre chaud. Le miel du commerce nappe encore les tartines, sans vraiment raconter la saison.

Jusqu’à ce qu’un matin d’avril, une simple cueillette de pissenlits fasse entrer la prairie dans la casserole : agrumes, fleurs jaunes et sucre ont donné un miel de pissenlit maison, si réussi qu’on a rangé tous les pots du commerce. Voici comment refaire ce printemps en bocal, sans faux pas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 365 fleurs de pissenlit bien ouvertes

✅ 1 litre d’eau

✅ 1 citron bio et 1 orange bio

✅ 1 kg de sucre en poudre

Avant de sortir : les 3 règles d’or pour cueillir les pissenlits sans risque

Pour cette cramaillotte, on commence dehors : des pissenlits bien ouverts, d’un jaune franc, dans un jardin sans traitement ou une prairie loin des routes et des champs pulvérisés. On cueille en fin de matinée, avec l’accord du propriétaire, en laissant au moins deux tiers des fleurs, puis on enlève les tiges, trie les têtes et rince vite, eau vinaigrée comprise pour celles cueillies près du sol.

La recette inratable du miel de pissenlit maison

Le secret tient en trois gestes : retirer un maximum de vert à la base des fleurs, lancer une infusion douce avec l’eau, le citron et l’orange bio en chauffant juste jusqu’au frémissement, puis couper le feu et couvrir. Après quelques heures, on filtre finement, on ajoute le sucre et on laisse réduire à feu doux jusqu’à obtenir une goutte bien sirupeuse sur assiette froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cueillir, trier, secouer, retirer le vert, rincer et égoutter. Technique : Mettre fleurs et agrumes dans l’eau, chauffer, couvrir et laisser infuser. Cuisson : Filtrer, ajouter le sucre, cuire à feu doux en remuant et en écumant. Finition : Tester sur assiette froide, verser en pots stérilisés et fermer aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Un tri soigneux du vert, une infusion sans ébullition et une cuisson lente concentrent les arômes des pissenlits tout en gardant une texture limpide et souple. ✨ Le twist gourmand : On peut glisser une gousse de vanille fendue ou une pointe de cannelle avec les agrumes, à retirer avant de filtrer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de faire bouillir longtemps les fleurs, de garder trop de vert à leur base ou de cueillir près des routes et des champs traités.

Combien de temps ça se garde, et comment en profiter tout le printemps

Grâce au sucre et aux agrumes, ce miel de pissenlit se garde plusieurs mois, voire un an, dans un placard frais et sombre. Sur des tartines beurrées, des crêpes, un yaourt nature ou un fromage frais, il apporte une note florale délicate ; un clin d’œil moderne à la vieille cueillette de miel qui accompagne l’humanité depuis des millénaires.