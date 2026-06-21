« J’écrase tout à la fourchette et c’est prêt en 5 minutes » : cette tartinade grecque va bouleverser vos apéros

En moins de 5 minutes, cette tartinade grecque à la feta se prépare simplement à la fourchette pour un apéritif ensoleillé sans prise de tête. Quelles astuces la rendent si onctueuse sans mixeur ni excès de sel ?

Sur la table, le pain grillé est encore tiède, les verres se remplissent, et au centre un bol blanc, onctueux, qui sent le citron, l’ail et l’huile d’olive.

Ce petit nuage salé, c’est une tartinade grecque à la feta, prête en 5 minutes montre en main, simplement écrasée à la fourchette, sans mixeur ni cuisson. Un geste ultra simple, pour un apéro qui a tout d’une taverne en bord de mer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de feta égouttée (brebis ou brebis/chèvre)

✅ 150 g de yaourt grec épais (10 % MG), bien froid

✅ Assaisonnement : 1 petite gousse d’ail dégermée, 1/2 c. à café de piment, poivre noir

✅ Liquides : 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à café de vinaigre de vin blanc, 1 à 2 c. à soupe d’eau froide

Pourquoi cette tartinade grecque à la feta va devenir votre apéro fétiche

Feta émiettée, yaourt grec épais et bon filet d’huile d’olive forment une crème dense, qui accroche au pain sans couler et garde tout le caractère du fromage.

On dose le piment à la pincée, le citron à la cuillère, et surtout on laisse la feta apporter le sel ; résultat, une tartinade relevée mais jamais agressive, encore meilleure après un court passage au frais.

Comment préparer la tartinade grecque à la feta en 5 minutes, à la fourchette

Le secret, c’est d’écraser très finement la feta à la fourchette avant d’ajouter assaisonnement et yaourt ; en travaillant la préparation comme une purée, la texture devient presque mousseuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émietter finement la feta dans un grand bol avec une fourchette, jusqu’à obtenir une texture sableuse sans gros morceaux. Technique : Ajouter l’ail râpé, le piment, le poivre, le jus de citron et le vinaigre ; mélanger, puis incorporer le yaourt grec en deux fois en écrasant bien. Cuisson : Pas de cuisson ici ; on verse l’huile d’olive en filet tout en mélangeant énergiquement, puis on détend avec 1 à 2 cuillères d’eau froide si besoin. Finition : Goûter, ajuster en citron ou piment, transférer dans un bol, lisser, creuser un petit puits, ajouter un filet d’huile et éventuellement des herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min chrono 🔍 Le secret de l’expert L’écrasement patient de la feta à température ambiante fragmente la pâte ; en ajoutant yaourt et huile petit à petit, on crée une émulsion stable, souple, qui supporte un repos au frais où les saveurs se fondent. ✨ Le twist gourmand : Pour une version minute façon mezze, on ajoute menthe ciselée et quelques lamelles de poivrons grillés en bocal, puis une micro-fraîcheur de zeste de citron au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser toute l’eau d’un coup ou saler avant de goûter ; la tartinade devient alors trop fluide, trop salée, et impossible à rattraper.

Comment servir et twister votre tartinade grecque à la feta

On la sert dans un bol peu profond, avec un puits d’huile d’olive, entourée de pain grillé, pita, fougasse ou simples bâtonnets de légumes croquants.

Menthe, aneth ou persil changent aussitôt de registre ; quelques lanières de poivrons grillés rappellent le ktipiti, et au frais, cette crème se garde 48 heures, détendue d’un filet d’huile.