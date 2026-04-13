Lundi de Pâques : ce menu malin en 5 recettes vous régale en moins d’1 h sans vous bloquer aux fourneaux

Entre les restes du dimanche et la chasse aux œufs, le lundi de Pâques peut vite tourner au marathon culinaire. Ce menu ultra simple promet une journée légère sans enfermer personne aux fourneaux.

Le lundi de Pâques sent encore le beurre fondu et le chocolat. La maison garde les traces du grand repas, la table déborde de coquilles d’œufs, mais on rêve d’une journée lente, de balades et de chasse aux œufs.

Pourtant, il faudra bien nourrir tout le monde. On a envie de recettes simples lundi de Pâques, légères, rapides, construites autour des placards et des restes ; un menu complet qui demande peu de gestes et libère l’après-midi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Œufs, farine, sucre, yaourt : la base des chouquettes et du cake au citron (4 personnes).

✅ Filets de poulet, carottes, oignon, bouillon, crème pour une blanquette rapide et fondante.

✅ Concombre, crème fraîche épaisse, ciboulette, citron, sel, poivre pour l’entrée froide.

✅ Fraises, banane, lait, miel facultatif et restes de chocolat de Pâques à recycler.

Lundi de Pâques sans stress : le menu qui tient en moins d’1 h de cuisine active

Ce menu réunit cinq préparations très simples, pensées pour rythmer la journée. Smoothie fraise-banane au réveil, concombre à la crème en entrée, blanquette de poulet pour le plat, puis chouquettes et cake au yaourt citron pour le goûter ou le dessert.

Le principe : enchaîner intelligemment les cuissons. On profite du four pour gérer en même temps chouquettes et cake, puis on laisse mijoter la blanquette pendant qu’on prépare l’entrée froide. Résultat : moins d’une heure de cuisine active pour un vrai repas de fête.

5 recettes simples pour rythmer toute la journée

On commence par la pâte à choux : mélange porté à ébullition, farine versée d’un coup, œufs intégrés hors du feu. Les chouquettes sont dressées, sucrées, puis enfournées à 180 °C pendant que l’on prépare le cake au yaourt-citron.

Celui-ci se fait en quelques gestes : on mélange yaourt, œufs, sucre, farine, huile, levure et citron, puis on l’enfourne à la suite des chouquettes, sans dérégler la température du four.

Pendant que tout cuit, on lance la partie salée : poulet et légumes revenus doucement puis mouillés au bouillon, concombre émincé assaisonné de crème, citron et ciboulette, smoothie mixé à la dernière minute.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir ingrédients et ustensiles, préchauffer le four à 180 °C, rincer fruits et légumes, découper rapidement poulet, carottes et oignon. Technique : Réaliser la pâte à choux, dresser les chouquettes, préparer l’appareil du cake, saler le concombre et le laisser légèrement dégorger. Cuisson : Enfourner chouquettes puis cake, saisir poulet et légumes, mouiller au bouillon et laisser mijoter la blanquette à feu doux. Finition : En fin de cuisson, ajouter la crème dans la blanquette, mixer le smoothie, égoutter le concombre, dresser entrée, plat, chouquettes et cake.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur l’ordre : sucré au four, blanquette qui mijote, entrée froide d’avance, smoothie minute à la fin. ✨ Le twist gourmand : Restes de chocolats ou de brioche glissés dans le cake ou servis en brioche perdue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ouvrir le four ou faire bouillir la blanquette après la crème ; gonflant et sauce seraient gâchés.

Variantes légères & anti-gaspi pour le lundi de Pâques

On adapte ces recettes simples lundi de Pâques au frigo : légumes restants dans la blanquette, fruits très mûrs dans le smoothie, herbes fraîches différentes pour le concombre.