Ma voisine a cru que c’était du foie gras : cet apéro à 4 ingrédients se mixe en 30 secondes et va vous surprendre
Une simple mousse de canard façon foie gras a trompé une voisine lors d’un apéro à la maison. En 4 ingrédients et 30 secondes de mixeur, un détail suffit à la rendre vraiment fondante.
Ma voisine a cru que c’était du foie gras : la recette d’apéro à 4 ingrédients qui se mixe en 30 secondes et fond sur chaque toast
Sur la table, une terrine brune, brillante, posée à côté des toasts tièdes. À la première bouchée, ça fond, ça tapisse le palais et la voisine lâche : “On dirait du foie gras !”. L’odeur rappelle le canard juste saisi et le beurre noisette.
En réalité, c’est une mousse de canard façon foie gras, montée avec 4 ingrédients et un mixeur. Dix minutes de préparation, 30 secondes de mixage, et un apéro chic sans se ruiner, que l’on sert aussi bien pour un dîner improvisé qu’un réveillon en petit comité.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de foies de canard
- ✅ 50 g de beurre demi-sel mou
- ✅ 60 g de crème fraîche épaisse
- ✅ 1 c. à soupe de Cognac
Ma voisine a cru que c’était du foie gras : la recette d’apéro à 4 ingrédients qui se mixe en 30 secondes et fond sur chaque toast
Cette mousse de canard façon foie gras a un parfum élégant et une texture velours qui rappellent les belles tables. Foies dorés, Cognac, beurre et crème composent une tartinade festive, que l’on sert sur des toasts grillés sans avoir touché au moindre bloc de foie gras.
Ma voisine a cru que c’était du foie gras : la recette d’apéro à 4 ingrédients qui se mixe en 30 secondes et fond sur chaque toast
Tout repose sur une cuisson éclair. Les foies se saisissent à feu vif, restent rosés au cœur, puis passent au mixeur encore tièdes avec le beurre mou, la crème bien froide et le Cognac : 30 secondes suffisent. Ensuite, le repos au frais fige doucement la mousse et concentre les arômes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Saisir les foies 1 à 2 min par face, tiédir.
- Technique : Mixer foies tièdes, beurre mou, crème froide et Cognac 30 s.
- Cuisson : Goûter, saler, poivrer, ajouter un peu de crème si besoin.
- Finition : Verser en pots, filmer, 3 h au frais avant de tartiner.
Ma voisine a cru que c’était du foie gras : la recette d’apéro à 4 ingrédients qui se mixe en 30 secondes et fond sur chaque toast
On prépare la mousse la veille ; elle se garde 48 h au frais, bien filmée au contact. Au moment de l’apéro, on la tartine froide sur brioche, pain de campagne ou crackers, avec quelques cornichons croquants pour réveiller le gras et faire encore plus parler les convives.
En bref
- 🥂 Une voisine se fait berner par une mousse de canard façon foie gras, préparée chez soi avec seulement quatre ingrédients et un simple mixeur.
- 🍞 Cuisson éclair des foies, mixage express et repos au froid transforment cette base de canard en tartinade velours idéale pour des toasts de fête.
- ✨ Une gestion précise des températures et quelques finitions au moment du service donnent à cette mousse un côté « foie gras du pauvre » convaincant.
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