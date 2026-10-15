Mini brioches aux myrtilles : ne zappez surtout pas ce geste simple, c’est lui qui les rend si moelleuses

Envie d’un goûter de boulangerie sans quitter votre cuisine ? Ces mini brioches roulées aux myrtilles cachent un secret de pâte levée ultra moelleuse.

Un tourbillon de myrtilles dans une mini brioche : les petits roulés du goûter

Ça sent la brioche tiède, le beurre et le sucre qui caramélisent, avec une pointe acidulée qui pique le nez. Sur la plaque, ces mini brioches roulées aux myrtilles alignent leurs spirales violettes, mie gonflée, sucre qui scintille. À la première bouchée, le moelleux cède et le jus de fruit coule un peu sur les doigts.

On croit souvent que ce résultat appartient aux boulangers récompensés à la télé ou aux adresses de quartier qui maîtrisent la pâte levée. Pourtant, avec une bonne hydratation, deux pousses et un simple bain de beurre et de sucre, ces petits roulés briochés aux myrtilles deviennent un goûter tendre à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 260 ml de lait tiède, 7 g de levure boulangère, 30 g de sucre, 1 œuf, 500 g de farine, 5 g de sel, 100 g de beurre doux.

✅ Pour la garniture : 40 g de beurre pommade, 40 g de cassonade, 1 cuillère à café de vanille, 120 g de myrtilles fraîches ou surgelées.

✅ Pour la dorure : 1 jaune d’œuf battu avec 1 cuillère à café de lait.

✅ Pour l’enrobage : 30 g de beurre fondu et 80 g de sucre en poudre.

Pourquoi ces mini brioches roulées aux myrtilles restent si moelleuses

La base, c’est une pâte levée bien hydratée, ni sèche ni collante. Le lait tiède réveille la levure boulangère, le sucre nourrit la fermentation, l’œuf apporte souplesse. Avec un pétrissage énergique, le réseau de gluten se forme et retient le gaz. On obtient ainsi une brioche roulée aux myrtilles légère, presque filante.

La méthode pas à pas pour des roulés myrtille bien levés

Une fois la pâte pétrie, on la laisse doubler lors de la première pousse. On l’étale en rectangle, on tartine la crème au beurre et à la cassonade, on parsème les myrtilles non décongelées. Les boudins bien serrés dessinent ensuite de jolis tourbillons fruités.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait, levure, sucre et œuf, ajouter farine, sel, beurre ; pétrir puis laisser lever 1 h. Technique : Étaler la pâte en rectangle, tartiner la crème beurre‑cassonade‑vanille, parsemer les myrtilles non décongelées. Cuisson : Rouler en deux boudins serrés, détailler des tronçons, disposer sur plaque, laisser lever 20 min pour la seconde pousse, dorer et cuire 13 à 16 min à 175 °C. Finition : Laisser tiédir 10 min, badigeonner de beurre fondu, enrober chaque brioche de sucre, couvrir d’un torchon.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~2 h 15 🔍 Le secret de l’expert Lait tiède à 38–40 °C, pétrissage long et deux pousses donnent une mie légère, grâce aussi à la cuisson douce. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron et un peu de verveine ciselée exaltent le parfum des myrtilles. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne chauffez pas trop le lait et ne surcuisez pas : la brioche ne lève plus et sèche.

Conserver et varier ces brioches

Boîte hermétique 2–3 jours, congélation, autres fruits rouges.