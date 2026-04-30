Mon ado : « c’est meilleur que le kebab du coin » : cette astuce pour un gyros maison au poulet change tout

Un soir ordinaire, un simple plat de poulet a déclenché une phrase qu’aucun parent n’oublie. Comment ce gyros maison au poulet a-t-il détrôné le kebab du coin ?

L’odeur du poulet qui grille doucement, les épices chaudes, le pain pita qui réchauffe au four… En quelques minutes, la cuisine prend des airs de petite sandwicherie de quartier. Les morceaux dorés accrochent la lumière, avec ces bords légèrement caramélisés qui donnent envie de goûter avant même d’appeler tout le monde à table.

Ce soir-là, à la deuxième bouchée, l’ado de la maison a reposé son assiette et lâché cette phrase qui vaut tous les compliments : « c’est mieux que le kebab du coin ». Avec un simple four, sans rôtissoire, ce gyros maison au poulet avait enfin la texture juteuse et le parfum du vrai kebab ; tout repose sur une bonne marinade et une façon maligne de cuire la viande.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de poulet (mélange blancs et hauts de cuisse désossés)

✅ 60 g de yaourt grec nature bien épais

✅ 6 cl d’huile d’olive et 3 cl de vinaigre de vin rouge

✅ Mélange d’épices : origan, paprika fumé, cumin, cannelle, ail, miel, sel, poivre, piment

Pourquoi ce gyros maison fait oublier le kebab du coin

À la maison, le poulet façon kebab finit souvent sec, avec des épices timides et des sauces qui n’ont rien à voir avec celles de la sandwicherie. Pourtant, on peut approcher la même générosité sans matériel pro, simplement en travaillant la viande autrement.

Ici, les tranches de poulet sont marinées longtemps, puis empilées comme sur une véritable broche. La cuisson lente à 180 °C laisse le temps aux fibres de rester moelleuses, tandis que l’extérieur dore et se parfume. Résultat ; des lamelles fondantes, bordées de croustillant, qui font vraiment penser à un gyros de poulet au four de rue.

Les bons ingrédients pour un gyros de poulet ultra moelleux

On vise un mélange de blancs et de cuisses désossées ; les cuisses apportent le gras qui manque souvent au blanc. Le tout est coupé en fines tranches, puis légèrement aplati pour cuire de manière uniforme.

La star reste la marinade au yaourt grec ; yaourt bien épais, huile d’olive, vinaigre de vin, ail, miel et épices pour gyros (origan, paprika fumé, cumin, cannelle). Deux heures de repos au frais minimum, une nuit quand on peut ; c’est ce temps qui donne le goût « kebab du coin ».

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger yaourt, huile, vinaigre, ail, miel, épices, sel et poivre jusqu’à obtenir une marinade lisse et parfumée. Technique : Couper le poulet en fines tranches, les aplatir légèrement, les enrober de marinade, couvrir et laisser au frais au moins 2 h, une nuit si possible. Cuisson : Monter une broche verticale maison avec un demi-oignon en socle et deux piques, empiler le poulet, cuire 45 min à 180 °C, puis 10 min à 200 °C si besoin, jusqu’à 75 °C à cœur. Finition : Laisser reposer quelques minutes, trancher la broche en fines lamelles, arroser d’un peu de jus de cuisson et servir en pain pita avec crudités, frites et tzatziki.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt, l’huile et le vinaigre assouplissent doucement les fibres du poulet, qui reste juteux. Les épices et le miel favorisent la caramélisation ; en empilant des tranches fines sur une broche maison, l’extérieur grille tandis que l’intérieur reste tendre, comme sur une vraie rôtissoire. ✨ Le twist gourmand : Juste après la découpe, arroser les lamelles de poulet d’une cuillère de jus de cuisson mêlé à un filet de miel ou d’huile d’olive ; la viande devient brillante, parfumée et encore plus fondante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Lancer la cuisson à 200–220 °C avec une broche épaisse. L’extérieur brûle, l’intérieur reste cru ; mieux vaut une température douce au départ et des morceaux bien aplatis.

Astuces de chef & variantes pour toute la famille

Pour un vrai effet kebab de poulet maison, on sert les lamelles dans un pain pita ou une galette souple, avec tomates, oignon rouge, concombre, tzatziki et quelques frites au four. Pour les enfants, on adoucit les épices, on retire le piment et on propose un peu de fromage blanc citronné.

Les restes de poulet se conservent deux jours au réfrigérateur, bien filmés. On les réchauffe quelques minutes à 160 °C ou à la poêle, sans ajout de matière grasse, puis on les glisse dans une assiette composée ou une salade pour prolonger le plaisir du gyros de poulet au four sans effort.