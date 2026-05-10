Mon mari en a englouti 6 : cette recette apéro thon-olives va détrôner chips et cacahuètes dès ce week-end

Un soir d’invitation, ces mini cakes thon olives ont disparu avant même d’atteindre la table, sous les yeux amusés de nos invités. Entre pâte ultra moelleuse et garniture généreuse, quelques gestes simples suffisent à en faire un apéro signature.

Mon mari en a englouti six avant même que les invités arrivent : ces mini-cakes thon-olives sont devenus notre apéro signature

Le soir où ces mini-cakes salés sont sortis du four, dorés, tièdes, parfumés au thon et à l’olive noire, le plateau n’a même pas atteint le salon. Mon mari en a englouti six d’affilée, les bords juste croustillants, le cœur moelleux.

Depuis, ces mini cakes thon olives sont devenus notre apéro signature : des bouchées qui sentent le Sud, se tiennent bien en main et disparaissent sans qu’on comprenne comment. Tout repose sur un appareil à cake simple, une garniture bien préparée et quelques gestes précis ; après, le four fait le reste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Liste de courses :

– 200 g de farine de blé (T45 ou T55)

– 1 sachet (11 g) de levure chimique

– 3 œufs

– 10 cl de lait

– 8 cl d’huile d’olive

– 150 g de thon au naturel en boîte, égoutté

– 90 g d’olives noires dénoyautées

– 70 g de tomates séchées à l’huile, égouttées

– 80 g d’emmental ou comté râpé

– 1 c. à s. de jus de citron

– 1 c. à c. d’origan séché

– 1 pincée de piment d’Espelette (facultatif)

– 1 c. à c. rase de sel

– Poivre noir

– 200 g de farine de blé (T45 ou T55) – 1 sachet (11 g) de levure chimique – 3 œufs – 10 cl de lait – 8 cl d’huile d’olive – 150 g de thon au naturel en boîte, égoutté – 90 g d’olives noires dénoyautées – 70 g de tomates séchées à l’huile, égouttées – 80 g d’emmental ou comté râpé – 1 c. à s. de jus de citron – 1 c. à c. d’origan séché – 1 pincée de piment d’Espelette (facultatif) – 1 c. à c. rase de sel – Poivre noir ✅ Option service :

– Yaourt nature + jus de citron + herbes fraîches (persil, ciboulette)

OU mayonnaise légère citronnée.

– Yaourt nature + jus de citron + herbes fraîches (persil, ciboulette) OU mayonnaise légère citronnée. ✅ Moules à mini-cakes, mini-muffins ou petit moule à cake à découper ensuite en cubes à picorer.

✅ Un four préchauffé à 180 °C pour une cuisson homogène et une croûte bien dorée.

Les ingrédients pour des mini-cakes thon-olives qui disparaissent du plateau

La base, c’est une pâte simple mais généreuse : farine, œufs, lait, huile d’olive et levure chimique. On obtient un appareil à cake souple, qui gonfle sans sécher, même quand les bouchées refroidissent pour l’apéro.

Dans cette base viennent se loger le trio gagnant thon, olives noires et tomates séchées ; un mélange très parfumé qui rappelle les mini-cakes thon olives tomates séchées des vacances. À condition de bien égoutter chaque ingrédient, on évite la pâte détrempée et la garniture qui tombe au fond.

La méthode inratable : des mini-cakes dorés dehors, fondants dedans

On commence par préparer la garniture : thon bien émietté, olives et tomates coupés petit. Cette taille réduite garantit des bouchées apéritives au thon régulières, faciles à manger du bout des doigts, sans morceaux lourds.

Côté pâte, on mélange d’abord ingrédients secs, puis œufs, lait et huile d’olive sans battre à l’excès. On s’arrête dès que la pâte est lisse ; sinon, le gluten se resserre et le cake salé thon olives devient élastique. Ensuite, on remplit les moules aux trois quarts pour favoriser un joli dôme et un démoulage net après la cuisson à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer les moules. Égoutter et émietter le thon, éponger olives et tomates séchées, les couper en petits dés. Technique : Mélanger farine, levure chimique, sel. Incorporer les œufs, puis le lait et l’huile d’olive jusqu’à obtenir une pâte lisse, sans trop travailler. Cuisson : Ajouter thon, olives, tomates, fromage, jus de citron, origan, poivre et piment. Remplir les empreintes aux 3/4 et enfourner 18 à 22 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Finition : Laisser tiédir 10 minutes, démouler sur grille, refroidir puis couper en cubes réguliers ; servir en bouchées avec pics et petite sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La base riche en huile d’olive, œufs et lait enrobe le gluten et garde une mie tendre, même froide. Garniture bien égouttée, coupée fin, et mélange minimal après la farine évitent les cakes denses ou détrempés. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de zeste de citron et une pincée de piment d’Espelette, puis servir avec une sauce yaourt citronnée ou une mayonnaise légère au citron qui réveille le thon et les tomates séchées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre la pâte vigoureusement après l’ajout de la farine, oublier d’égoutter thon et olives ou prolonger la cuisson « pour être sûr » ; on obtient alors des mini-cakes secs, qui se fissurent et se cassent au démoulage.

Variantes express autour du thon et des olives

On peut décliner ces mini-cakes salés à l’infini : olives vertes et dés de feta pour une note grecque, version plus légère en réduisant le fromage et en ajoutant beaucoup d’herbes fraîches, ou simple changement d’herbes sèches.

Pour les apéros de mai, on prépare la fournée la veille, on conserve au frais bien filmé, puis on repasse rapidement au four à 150 °C quelques minutes. Les cubes redeviennent tièdes, la croûte se réveille, et le plateau d’apéro signature revient comme neuf.