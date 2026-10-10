Mousse au café 3 ingrédients, sans four ni œufs : ce dessert comme au resto prêt en 10 min si vous évitez cette erreur

En 10 minutes et sans allumer le four, cette mousse au café sans œufs se hisse au niveau des desserts de brasserie. Quelle astuce transforme trois ingrédients du frigo en nuage ultra-aérien ?

Dans ces petites verrines, le parfum du café monte avant même la première cuillerée. En bouche, la mousse est dense et nuageuse à la fois, avec cette légèreté que l’on associe aux desserts de brasserie. Le tout obtenu sans allumer le moindre appareil de cuisson.

Ici, aucun œuf cru à gérer, aucune gélatine à faire fondre, aucun four à surveiller : seulement trois ingrédients du frigo et un fouet électrique. En quelques minutes, on obtient une mousse au café sans œufs qui a tout d’un dessert de resto, le stress en moins et le côté dessert café facile en plus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 30 cl de crème liquide entière (au moins 30 % MG), très froide

(au moins 30 % MG), très froide ✅ 45 g de sucre glace, tamisé pour une texture bien lisse

✅ 5 cl de café expresso très corsé, totalement refroidi

✅ Optionnel : spéculoos, copeaux de chocolat, noisettes ou caramel pour le dressage

Ni four, ni œufs, ni gélatine : la mousse au café façon dessert de resto

Cette recette joue avec les codes de la pâtisserie de restaurant, mais en version express. On mise sur la puissance aromatique du café et le moelleux de la crème fouettée pour une mousse au café sans cuisson, à servir en verrines chic ou en grand plat convivial.

Les 3 ingrédients qui suffisent pour une mousse au café ultra-aérienne

La crème liquide entière fournit la structure : sa matière grasse piège l’air et donne le volume. Le sucre glace stabilise cette chantilly tout en apportant une douceur discrète. Le café expresso, très corsé mais bien froid, parfume intensément cette mousse au café sans gélatine, sans la faire retomber.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Placer crème, saladier et fouets 20 minutes au réfrigérateur ; préparer un expresso corsé et le refroidir complètement. Technique : Fouetter la crème bien froide ; dès qu’elle épaissit, ajouter le sucre glace en pluie et monter en chantilly ferme, lisse et brillante. Cuisson : Verser le café totalement froid en filet sur la chantilly, en mélangeant délicatement à la spatule, de bas en haut pour garder l’air. Finition : Répartir en 4 verrines, couvrir et laisser prendre au frais au moins 2 heures avant d’ajouter les toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 2 h de repos 🔍 Le secret de l’expert Cette mousse au café sans œufs tient grâce à la crème entière très froide, fouettée pour emprisonner l’air. Le sucre glace stabilise la structure, tandis que le café corsé et bien froid parfume sans la faire retomber. ✨ Le twist gourmand : Servir sur un lit de biscuits émiettés, avec copeaux de chocolat, noisettes torréfiées et une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser un café tiède sur la chantilly, ni utiliser de crème allégée ; la mousse se liquéfierait presque aussitôt.

Idées de dressage façon dessert de brasserie chic (sans une minute de cuisson)

Juste avant de servir, on peut parsemer la mousse de cacao, de copeaux de chocolat ou de noisettes, pour rappeler les codes des desserts de brasserie et donner du relief.

Servie dans des verres transparents, cette mousse café 3 ingrédients supporte 24 heures au réfrigérateur, filmée, et accepte volontiers une base biscuitée façon speculoos latte ou petits-beurre caramélisés.