Mousse au café 3 ingrédients, sans four ni œufs : ce dessert comme au resto prêt en 10 min si vous évitez cette erreur
En 10 minutes et sans allumer le four, cette mousse au café sans œufs se hisse au niveau des desserts de brasserie. Quelle astuce transforme trois ingrédients du frigo en nuage ultra-aérien ?
Dans ces petites verrines, le parfum du café monte avant même la première cuillerée. En bouche, la mousse est dense et nuageuse à la fois, avec cette légèreté que l’on associe aux desserts de brasserie. Le tout obtenu sans allumer le moindre appareil de cuisson.
Ici, aucun œuf cru à gérer, aucune gélatine à faire fondre, aucun four à surveiller : seulement trois ingrédients du frigo et un fouet électrique. En quelques minutes, on obtient une mousse au café sans œufs qui a tout d’un dessert de resto, le stress en moins et le côté dessert café facile en plus.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 30 cl de crème liquide entière (au moins 30 % MG), très froide
- ✅ 45 g de sucre glace, tamisé pour une texture bien lisse
- ✅ 5 cl de café expresso très corsé, totalement refroidi
- ✅ Optionnel : spéculoos, copeaux de chocolat, noisettes ou caramel pour le dressage
Ni four, ni œufs, ni gélatine : la mousse au café façon dessert de resto
Cette recette joue avec les codes de la pâtisserie de restaurant, mais en version express. On mise sur la puissance aromatique du café et le moelleux de la crème fouettée pour une mousse au café sans cuisson, à servir en verrines chic ou en grand plat convivial.
Les 3 ingrédients qui suffisent pour une mousse au café ultra-aérienne
La crème liquide entière fournit la structure : sa matière grasse piège l’air et donne le volume. Le sucre glace stabilise cette chantilly tout en apportant une douceur discrète. Le café expresso, très corsé mais bien froid, parfume intensément cette mousse au café sans gélatine, sans la faire retomber.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Placer crème, saladier et fouets 20 minutes au réfrigérateur ; préparer un expresso corsé et le refroidir complètement.
- Technique : Fouetter la crème bien froide ; dès qu’elle épaissit, ajouter le sucre glace en pluie et monter en chantilly ferme, lisse et brillante.
- Cuisson : Verser le café totalement froid en filet sur la chantilly, en mélangeant délicatement à la spatule, de bas en haut pour garder l’air.
- Finition : Répartir en 4 verrines, couvrir et laisser prendre au frais au moins 2 heures avant d’ajouter les toppings.
Idées de dressage façon dessert de brasserie chic (sans une minute de cuisson)
Juste avant de servir, on peut parsemer la mousse de cacao, de copeaux de chocolat ou de noisettes, pour rappeler les codes des desserts de brasserie et donner du relief.
Servie dans des verres transparents, cette mousse café 3 ingrédients supporte 24 heures au réfrigérateur, filmée, et accepte volontiers une base biscuitée façon speculoos latte ou petits-beurre caramélisés.
Sources
En bref
- 🍮 Une mousse au café sans œufs, prête en 10 minutes plus 2 heures de repos, promet un dessert façon brasserie chic sans allumer le four.
- ☕ La recette mise sur une crème entière montée bien froide, un café corsé refroidi et quelques gestes précis pour obtenir une texture ultra-aérienne.
- ✨ Astuces de chef, toppings gourmands et variantes express autour du café transforment ces verrines en dessert de resto, avec détail clé à ne pas négliger.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité