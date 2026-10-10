Ne servez plus de salade verte : cette entrée croquante au céleri sucré-salé est bien plus gourmande

Marre des feuilles mollassonnes en entrée ? Cette salade de céleri branche aux dattes, noix et pecorino s’appuie sur un geste de chef pour tout changer.

Pensez à la dernière salade verte posée en entrée : feuilles timides, vinaigrette qui ramollit tout, croquant vite oublié. On la mange par habitude plus que par envie, en attendant le vrai plat. Pourtant, une autre façon d’ouvrir le repas existe.

Une assiette bâtie sur le croquant ; tiges fraîches, fruits moelleux, fromage affiné qui claque en bouche. Un jeu de textures salées‑douces, prêt en quelques minutes. Et si la prochaine entrée bluffante se jouait autour du céleri branche ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 bottes de céleri branche (≈ 700 g paré)

✅ 120 g de cerneaux de noix

✅ 75 g de dattes dénoyautées

✅ 40 g de pecorino en bloc

✅ 1 citron non traité + 60 ml d’huile d’olive extra‑vierge

✅ 20 g de sirop d’érable, sel fin, poivre noir moulu

Pourquoi cette salade de céleri remplace la salade verte

Dans cette salade, le céleri branche n’est plus un figurant. Taillé très fin, il devient la base ultra‑croquante qui tient tête à n’importe quelle feuille verte, sans s’affaisser ni rendre d’eau au bout de cinq minutes.

Dans cette salade de céleri dattes et noix, les dattes apportent une douceur presque caramélisée, les noix torréfiées un croquant profond, le pecorino une salinité nerveuse. On obtient une entrée légère mais intensément gourmande, qui réveille le palais au lieu de le calmer.

Comment réussir la salade de céleri dattes, noix et pecorino (pas-à-pas)

Tout se joue dans la préparation du céleri branche : on retire les fils, on tranche en biais très fin, puis on plonge les morceaux dans un bain d’eau glacée salée et citronnée.

Ce passage resserre les fibres et pré‑assaisonne le légume ; on obtient un croquant net, brillant, déjà parfumé, qui supporte ensuite l’arrivée des noix tièdes, des dattes et de la vinaigrette sans faiblir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, parer le céleri, retirer les fils, le couper finement en biais puis le laisser 10 minutes dans un bol d’eau glacée avec sel et un trait de jus de citron. Technique : Émincer finement les dattes, détailler le pecorino en copeaux, hacher quelques feuilles de céleri et préparer un saladier assez large pour pouvoir mélanger sans écraser. Cuisson : Torréfier à sec les cerneaux de noix dans une poêle à feu moyen 4 à 6 minutes en remuant jusqu’à légère coloration, puis les laisser tiédir sur une assiette. Finition : Égoutter le céleri, le mettre dans le saladier avec dattes, noix et feuilles, ajouter la moitié du pecorino, verser la vinaigrette, mélanger délicatement puis ajouter le reste de fromage.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 15–20 min 🔍 Le secret de l’expert Le bain glacé salé et citronné regonfle les fibres du céleri et l’assaisonne avant la vinaigrette. ✨ Le twist gourmand : Finir avec quelques lamelles de poire et une goutte de sirop d’érable. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas assaisonner trop tôt : céleri, noix et pecorino perdent vite leur croquant.

Variantes & idées de service

Servie dans un plat, cette salade adore les lamelles de poire ou de pomme, du bleu doux ou quelques noisettes torréfiées.