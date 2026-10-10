Apéro : ces briochettes à l’ail et au fromage font oublier les feuilletés, ne faites plus cette erreur qui les gâche
Chaque week-end, ces briochettes à l’ail et au fromage s’invitent à l’apéro et remplacent doucement les feuilletés industriels. Quel détail dans la préparation fait toute la différence de moelleux ?
À peine sorties du four, ces petites boules dorées embaument l’ail doux, le beurre fondu et le fromage chaud. La croûte fine cède sous les doigts, laissant apparaître une mie souple qui se déchire en filaments crémeux.
Face aux feuilletés et biscuits apéro du commerce, souvent secs et tièdes au bout de dix minutes, ces briochettes à l’ail et au fromage restent moelleuses, filantes et chaleureuses jusqu’à la dernière bouchée. De quoi remplacer définitivement la plaque de feuilletés ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte : 320 g de farine, 120 ml de lait tiède, 18 g de sucre, 7 g de levure sèche, 2 œufs, 6 g de sel, ail en poudre, herbes italiennes et 56 g de beurre doux ramolli
- ✅ Beurre à l’ail : 56 g de beurre fondu, 3 gousses d’ail finement hachées
- ✅ Fromages : 170 g de mozzarella râpée, 110 g de gouda, emmental ou cheddar doux
- ✅ Dorure : 1 œuf, 15 ml de lait, sel, poivre
Briochettes salées à l’ail et au fromage : chaque week-end, plus personne ne réclame les feuilletés
On parle ici de vrais petits pains apéritifs maison, préparés comme une pâte briochée salée enrichie en œufs et en beurre. Résultat : des briochettes apéro moelleuses qui restent légères, jamais sèches, même après un long apéritif. Le duo mozzarella–gouda apporte des fils de fromage spectaculaires sans alourdir la mie. L’ail, présent dans la pâte et dans le beurre fondu, enveloppe chaque bouchée d’un parfum franc qui fait vite oublier les feuilletés du commerce.
Briochettes salées à l’ail et au fromage : chaque week-end, plus personne ne réclame les feuilletés
Pour obtenir ces briochettes ail fromage filantes, tout se joue avant la cuisson. Lait simplement tiède pour ne pas tuer la levure boulangère sèche, pétrissage en deux temps pour construire un réseau de gluten souple, puis double levée ; ce trio garantit une mie légère qui supporte une garniture très généreuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger lait tiède, sucre et levure, puis ajouter œufs, farine, sel, ail et herbes.
- Technique : Pétrir 5 minutes, incorporer le beurre ramolli en plusieurs fois, puis pétrir jusqu’à pâte lisse.
- Cuisson : Laisser doubler de volume, diviser en 6, étaler en ovales, garnir, refermer et inciser.
- Finition : Faire lever encore, dorer, cuire 18 à 22 minutes à 180 °C, puis napper de beurre à l’ail.
Briochettes salées à l’ail et au fromage : chaque week-end, plus personne ne réclame les feuilletés
Servies tièdes, ces briochettes remplacent les feuilletés ; le lendemain, on les réchauffe 5 minutes au four à 150 °C.
En bref
- 🍞 Chaque week-end, ces briochettes à l’ail et au fromage remplacent à la maison les feuilletés et biscuits apéritifs achetés en grande surface.
- 🧀 Une pâte briochée salée, une double levée et un généreux mélange de fromages créent des briochettes apéro moelleuses, filantes et très parfumées.
- 🔥 Entre odeur d’ail au four et mie qui reste tendre le lendemain, ces petits pains apéritifs maison risquent bien de devenir un rituel incontournable.
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