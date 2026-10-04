Ces briochettes moelleuses à l’ail et au fromage font un carton à l’apéro, ne faites plus cette erreur qui les gâche

À chaque soirée, ces briochettes moelleuses à l’ail et au fromage disparaissent de l’assiette en quelques minutes à l’apéro. Leur secret de mie gonflée et de fromage filant tient à quelques gestes clés gardés pour la suite.

À peine sorties du four, ces briochettes dorées embaument l’ail chaud et le fromage fondu. On tire sur un coin de pâte, la mie se déchire, les fils de fromage s’étirent et tout le monde se rapproche de la cuisine.

À l’apéro, on les attrape encore tièdes, elles se passent de main en main entre deux olives. Leur pâte reste douce, le goût d’ail bien présent sans être trop fort : la bouchée réconfortante qui finit toujours par manquer sur le plat.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de farine de blé + 18 g de sucre + 6 g de sel

✅ 120 ml de lait tiède (30–35 °C) + 7 g de levure boulangère sèche

✅ 2 gros œufs + 56 g de beurre doux ramolli pour la pâte

✅ 56 g de beurre fondu, ail frais et en poudre, herbes italiennes, mozzarella et gouda râpés

Ingrédients pour 6 briochettes moelleuses à partager

Pour la pâte à brioche salée : 320 g de farine, 120 ml de lait tiède, 18 g de sucre, 7 g de levure boulangère sèche, 2 œufs, 6 g de sel, 3 g d’ail en poudre, 1 g d’herbes italiennes, 56 g de beurre doux ramolli.

Le cœur se compose de 56 g de beurre fondu mélangé à 3 gousses d’ail finement hachées, 170 g de mozzarella râpée et 110 à 115 g de gouda jeune, emmental ou cheddar doux. On termine avec 1 œuf et 15 ml de lait pour une dorure bien brillante qui soutient la croûte sans la durcir.

Préparer une pâte à brioche ultra moelleuse (sans la rater)

On active la levure dans le lait tiède, puis on ajoute œufs, farine, sel, ail en poudre et herbes. On pétrit, puis on incorpore le beurre en pommade : le gluten se forme d’abord, la pâte reste souple et gonfle mieux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait, sucre et levure ; laisser mousser, ajouter œufs, farine, sel, ail, herbes. Technique : Incorporer le beurre ramolli en plusieurs fois, pétrir 8 à 10 min, laisser doubler de volume. Cuisson : Diviser la pâte en 6, former ovales, badigeonner de beurre à l’ail, garnir de fromages, replier, inciser, laisser lever. Finition : Dorer à l’œuf, cuire 18 à 22 min à 180 °C, napper aussitôt beurre à l’ail.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Hydratation généreuse, beaucoup de beurre et deux pousses laissent le gluten se détendre ; la vapeur gonfle la mie et le beurre à l’ail la garde souple. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un peu de parmesan râpé et des herbes fraîches dans le beurre à l’ail encore chaud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évitez d’ajouter trop de farine et de cuire des briochettes pas assez levées, denses et sans vraie légèreté.

Préparer les briochettes à l’avance sans les dessécher

On peut les cuire en avance, puis les laisser refroidir. Avant de servir, on les réchauffe à 160 °C, sous aluminium, pour garder mie souple et fromage filant.