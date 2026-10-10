Ne servez plus jamais un couscous marocain fade : ce geste de chef pour une semoule légère fait l’unanimité
Un grand couscous marocain aux légumes et à l’agneau transforme un simple dîner à la maison en repas de fête. Voici comment obtenir ce grain léger qui fait taire toute la table.
Le plat était énorme, mais il n’en est presque rien resté : ce couscous marocain parfumé a mis tout le monde d’accord
Dans la vapeur qui s’échappe du plat, on sent l’agneau mijoté, les légumes sucrés, les épices chaudes. Autour de la table, les voix baissent et les cuillères raclent déjà la semoule.
Le plat est énorme, prévu pour une grande tablée, mais il revient presque vide en cuisine : ce couscous marocain fait l’unanimité. À la maison, pourtant, la graine tombe souvent à plat, compacte, fade, loin de celle du restaurant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 800 g d’agneau (collier ou épaule), en morceaux
- ✅ 500 g de graine de couscous moyenne spéciale couscous
- ✅ 400 g de pois chiches cuits, égouttés
- ✅ Carottes, navets, courgettes, petite butternut, oignons
Pourquoi ce couscous marocain fait l’unanimité à table
Ce grand plat rassemble ce qu’on aime quand les soirées refroidissent : viande fondante, légumes moelleux, pois chiches généreux et bouillon parfumé qui imbibe chaque grain.
Résultat : tout le monde se ressert, et le plat prévu pour deux services disparaît presque. La différence se joue surtout sur la graine, légère, savoureuse, jamais compacte.
La méthode pour un couscous marocain aux légumes et à l’agneau façon restaurant
Pour cette recette de couscous marocain, on choisit une vraie graine de couscous, fine ou moyenne, déjà précuite à la vapeur. Elle gonfle vite, reste aérienne et boit le bouillon, contrairement à une semoule de blé dur brute.
Côté sauce, on fait dorer l’agneau, puis on le laisse mijoter avec oignons, tomate, ras el hanout, cumin, paprika, curcuma et cannelle. Les légumes rejoignent ensuite ce bouillon frémissant par ordre de fermeté, pour rester fondants mais entiers.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Saisir l’agneau dans l’huile d’olive, ajouter oignons, concentré et pulpe de tomate, épices, herbes, puis couvrir avec 1,2 l d’eau chaude.
- Technique : Pendant que la viande mijote à feu doux, préparer les légumes : carottes, navets, butternut en gros morceaux, courgettes en tronçons.
- Cuisson : Ajouter d’abord carottes, navets et butternut, cuire environ 20 minutes, puis mettre pois chiches et courgettes jusqu’à tendreté.
- Finition : Verser la graine de couscous dans un grand plat, l’arroser d’environ 500 ml de bouillon brûlant, couvrir puis égrainer avec le beurre pour une semoule légère.
Servir, conserver et réinventer ce couscous marocain
On dresse la semoule en dôme, surmontée de viande et de légumes, et l’on sert bouillon, harissa et restes éventuels dans des récipients séparés pour les réchauffer facilement le lendemain.
Sources
En bref
- 🍲 Couscous marocain aux légumes et à l’agneau, pensé pour une grande tablée, avec un bouillon épicé qui parfume entièrement la graine.
- 🔥 Étapes clés pour lancer la sauce, ajouter les légumes au bon moment puis hydrater la graine de couscous sans la tasser ni l’inonder.
- 🤔 Conseils d’expert, gestes interdits et petit twist gourmand transforment ce couscous marocain maison en plat géant qui revient presque vide.
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