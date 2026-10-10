Ne servez plus jamais un couscous marocain fade : ce geste de chef pour une semoule légère fait l’unanimité

Un grand couscous marocain aux légumes et à l’agneau transforme un simple dîner à la maison en repas de fête. Voici comment obtenir ce grain léger qui fait taire toute la table.

Le plat était énorme, mais il n’en est presque rien resté : ce couscous marocain parfumé a mis tout le monde d’accord

Dans la vapeur qui s’échappe du plat, on sent l’agneau mijoté, les légumes sucrés, les épices chaudes. Autour de la table, les voix baissent et les cuillères raclent déjà la semoule.

Le plat est énorme, prévu pour une grande tablée, mais il revient presque vide en cuisine : ce couscous marocain fait l’unanimité. À la maison, pourtant, la graine tombe souvent à plat, compacte, fade, loin de celle du restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’agneau (collier ou épaule), en morceaux

✅ 500 g de graine de couscous moyenne spéciale couscous

✅ 400 g de pois chiches cuits, égouttés

✅ Carottes, navets, courgettes, petite butternut, oignons

Pourquoi ce couscous marocain fait l’unanimité à table

Ce grand plat rassemble ce qu’on aime quand les soirées refroidissent : viande fondante, légumes moelleux, pois chiches généreux et bouillon parfumé qui imbibe chaque grain.

Résultat : tout le monde se ressert, et le plat prévu pour deux services disparaît presque. La différence se joue surtout sur la graine, légère, savoureuse, jamais compacte.

La méthode pour un couscous marocain aux légumes et à l’agneau façon restaurant

Pour cette recette de couscous marocain, on choisit une vraie graine de couscous, fine ou moyenne, déjà précuite à la vapeur. Elle gonfle vite, reste aérienne et boit le bouillon, contrairement à une semoule de blé dur brute.

Côté sauce, on fait dorer l’agneau, puis on le laisse mijoter avec oignons, tomate, ras el hanout, cumin, paprika, curcuma et cannelle. Les légumes rejoignent ensuite ce bouillon frémissant par ordre de fermeté, pour rester fondants mais entiers.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saisir l’agneau dans l’huile d’olive, ajouter oignons, concentré et pulpe de tomate, épices, herbes, puis couvrir avec 1,2 l d’eau chaude. Technique : Pendant que la viande mijote à feu doux, préparer les légumes : carottes, navets, butternut en gros morceaux, courgettes en tronçons. Cuisson : Ajouter d’abord carottes, navets et butternut, cuire environ 20 minutes, puis mettre pois chiches et courgettes jusqu’à tendreté. Finition : Verser la graine de couscous dans un grand plat, l’arroser d’environ 500 ml de bouillon brûlant, couvrir puis égrainer avec le beurre pour une semoule légère.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert La graine précuite gonfle au contact du bouillon gras, tandis que l’agneau libère lentement collagène et arômes. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie du beurre par du smen et coiffer la semoule d’un peu d’oignons–raisins confits. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer une semoule de blé dur sous l’eau bouillante : graine tassée, sans parfum.

Servir, conserver et réinventer ce couscous marocain

On dresse la semoule en dôme, surmontée de viande et de légumes, et l’on sert bouillon, harissa et restes éventuels dans des récipients séparés pour les réchauffer facilement le lendemain.