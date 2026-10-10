Apéro : ces sablés au fromage et graines en 10 min de préparation font oublier à vos invités les biscuits du commerce

Autour de la table, ces biscuits apéro au fromage râpé et graines font oublier en quelques bouchées les paquets du supermarché. Que se cache-t-il derrière cette pâte sablée salée prête en dix minutes et dorée au four ?

Du fromage râpé, une pluie de graines et quelques minutes au four : mes amis ne veulent plus entendre parler des biscuits apéro du commerce

À la sortie du four, de fines rondelles dorées exhalent un parfum de comté fondu, de beurre chaud et de sésame grillé. La première bouchée croustille, puis la pâte se délite doucement, comme un sablé, avec un cœur encore tendre et très fromager.

Autour de la table, on délaisse vite les biscuits du commerce restés dans leur paquet : avec six ingrédients du placard et quelques minutes de cuisson, ces biscuits apéro au fromage râpé et graines volent la vedette. Reste à saisir comment cette pâte sablée salée parvient à faire oublier chips et biscuits industriels.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 50 g de beurre doux mou + 100 g de comté ou beaufort râpé

✅ 100 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 20 g de graines de sésame + 1 pincée de sel fin + piment d’Espelette ou poivre

✅ 30 g d’eau (environ 2 c. à s.) pour lier la pâte

Pourquoi je n’achète plus de biscuits apéro du commerce

Les enquêtes de 60 Millions de consommateurs le rappellent ; même les boules soufflées au fromage les mieux notées, comme celles d’Auchan à 0,50 € le paquet, restent salées et grasses, avec arômes et poudres de fromage. Avec des biscuits apéritifs maison au fromage, on maîtrise tout : farine, beurre, fromage à pâte pressée cuite, graines, eau et assaisonnement, sans additifs.

Pas à pas : la pâte sablée au fromage prête en 10 minutes

On commence par sabler farine, fromage râpé, graines, sel et piment avec le beurre mou, du bout des doigts, jusqu’à un sable humide. Un peu d’eau suffit ensuite à rassembler la pâte sans la pétrir. On forme une boule, puis un boudin de 5 cm de diamètre, bien serré dans du papier cuisson et placé 25 à 30 minutes au congélateur avant de le trancher finement et d’enfourner à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler farine, fromage, graines, sel, piment et beurre mou. Technique : Ajouter l’eau, rassembler sans pétrir, former une boule. Cuisson : Façonner un boudin de 5 cm, filmer, congeler 25 à 30 minutes. Finition : Couper en rondelles fines, cuire à 180 °C et laisser refroidir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le sablage enrobe farine et beurre, limite le gluten et donne une texture friable ; le froid et les tranches fines dorent fromage et graines sans les dessécher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter thym, romarin ou origan et un voile de paprika fumé avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pétrir la pâte, zapper le passage au congélateur ou couper en tranches épaisses.

Variantes, accompagnements & conservation

Ces sablés apéritifs au comté se déclinent au parmesan, aux herbes ou aux graines (sésame, pavot, cumin), se servent avec fromage frais aux herbes ou tapenade et se gardent 3 à 5 jours en boîte en fer.