Ne jetez plus ces viennoiseries de la veille : ce gâteau bluffant fait croire à un dessert de boulangerie

Au lendemain d’un petit-déjeuner trop généreux, une cuisinière transforme croissants et pains au chocolat de la veille en dessert digne d’une vitrine. Comment ce gâteau anti-gaspi parvient-il à tromper même son mari ?

Mon mari a cru que c’était acheté en boulangerie : le gâteau caché aux croissants rassis

Quand le plat est sorti du four, la maison sentait la vanille, le beurre chaud et la pâte caramélisée. Sur la table, un gâteau doré aux bords croustillants, digne d’une vitrine. Mon mari a servi une part, a regardé la croûte et a demandé : « Chez quel boulanger ? ».

En réalité, ce gâteau anti-gaspi est un gâteau avec croissants rassis et pains au chocolat de la veille. Il répond enfin à la question que faire avec pains au chocolat rassis : on obtient un gâteau façon pain perdu aux viennoiseries, un dessert comme à la boulangerie avec restes de viennoiseries.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 croissants ou pains au chocolat de la veille, rassis mais encore bons

✅ 4 œufs moyens

✅ 400 g de crème liquide entière, 40 g de sucre, 1 c. à café de vanille

✅ 10 g de beurre + 10 à 20 g de sucre pour le plat

Le gâteau anti-gaspi façon boulangerie

On mise sur des viennoiseries de la veille, sèches mais encore parfumées. Pourtant, pas de moisissure ni d’odeur étrange ; juste une pâte un peu rassise, parfaite pour boire l’appareil. Croissants et pains au chocolat peuvent se mélanger, le beurre et le chocolat se répondent. Cette recette anti-gaspi croissants évite la poubelle.

Pas à pas : le gâteau façon pain perdu

La base est simple : quatre œufs, 400 g de crème entière, sucre et vanille. On fouette, on verse sur les morceaux de croissants dans un plat beurré, sans tasser. Dix minutes de repos, puis cuisson à 180 °C ; la mie s’imbibe et le dessus caramélise. D’ailleurs, un simple plat à gratin suffit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le plat, couper les viennoiseries en gros morceaux et les répartir sans tasser. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter crème, vanille et pincée de sel ; verser sur les morceaux et presser légèrement pour imbiber. Cuisson : Laisser reposer 10 minutes, saupoudrer de sucre puis cuire 35 à 40 minutes à 180 °C, jusqu’à surface dorée et centre souple. Finition : Laisser poser 5 à 10 minutes puis servir tiède, nature ou avec crème fraîche, compote ou fruits poêlés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Les croissants rassis boivent mieux l’appareil ; à la cuisson, les œufs figent la crème et gardent le feuilletage moelleux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des dés de poires ou de pommes et des éclats de chocolat, puis saupoudrer de sucre pour un effet gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tasser les viennoiseries : l’appareil ne circule plus, le feuilletage se brise et le gâteau devient compact.

Conservation et réchauffage

Les restes se conservent jusqu’au lendemain au réfrigérateur, dans une boîte fermée. Pour réchauffer, on glisse le plat ou les parts 8 à 10 minutes à 150 °C : la croûte redevient croustillante et le cœur fondant. Servi tiède, le gâteau accompagne la compote ou une cuillerée de crème fraîche.