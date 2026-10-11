Ne jetez plus ces viennoiseries de la veille : ce gâteau bluffant fait croire à un dessert de boulangerie
Au lendemain d’un petit-déjeuner trop généreux, une cuisinière transforme croissants et pains au chocolat de la veille en dessert digne d’une vitrine. Comment ce gâteau anti-gaspi parvient-il à tromper même son mari ?
Mon mari a cru que c’était acheté en boulangerie : le gâteau caché aux croissants rassis
Quand le plat est sorti du four, la maison sentait la vanille, le beurre chaud et la pâte caramélisée. Sur la table, un gâteau doré aux bords croustillants, digne d’une vitrine. Mon mari a servi une part, a regardé la croûte et a demandé : « Chez quel boulanger ? ».
En réalité, ce gâteau anti-gaspi est un gâteau avec croissants rassis et pains au chocolat de la veille. Il répond enfin à la question que faire avec pains au chocolat rassis : on obtient un gâteau façon pain perdu aux viennoiseries, un dessert comme à la boulangerie avec restes de viennoiseries.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 croissants ou pains au chocolat de la veille, rassis mais encore bons
- ✅ 4 œufs moyens
- ✅ 400 g de crème liquide entière, 40 g de sucre, 1 c. à café de vanille
- ✅ 10 g de beurre + 10 à 20 g de sucre pour le plat
Le gâteau anti-gaspi façon boulangerie
On mise sur des viennoiseries de la veille, sèches mais encore parfumées. Pourtant, pas de moisissure ni d’odeur étrange ; juste une pâte un peu rassise, parfaite pour boire l’appareil. Croissants et pains au chocolat peuvent se mélanger, le beurre et le chocolat se répondent. Cette recette anti-gaspi croissants évite la poubelle.
Pas à pas : le gâteau façon pain perdu
La base est simple : quatre œufs, 400 g de crème entière, sucre et vanille. On fouette, on verse sur les morceaux de croissants dans un plat beurré, sans tasser. Dix minutes de repos, puis cuisson à 180 °C ; la mie s’imbibe et le dessus caramélise. D’ailleurs, un simple plat à gratin suffit.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le plat, couper les viennoiseries en gros morceaux et les répartir sans tasser.
- Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter crème, vanille et pincée de sel ; verser sur les morceaux et presser légèrement pour imbiber.
- Cuisson : Laisser reposer 10 minutes, saupoudrer de sucre puis cuire 35 à 40 minutes à 180 °C, jusqu’à surface dorée et centre souple.
- Finition : Laisser poser 5 à 10 minutes puis servir tiède, nature ou avec crème fraîche, compote ou fruits poêlés.
Conservation et réchauffage
Les restes se conservent jusqu’au lendemain au réfrigérateur, dans une boîte fermée. Pour réchauffer, on glisse le plat ou les parts 8 à 10 minutes à 150 °C : la croûte redevient croustillante et le cœur fondant. Servi tiède, le gâteau accompagne la compote ou une cuillerée de crème fraîche.
En bref
- 🥐 Un lendemain de petit-déjeuner, une lectrice utilise croissants rassis et pains au chocolat de la veille pour préparer un surprenant gâteau façon boulangerie.
- 🍰 La recette anti-gaspi croissants repose sur un appareil crémeux type pain perdu, qui nappe les viennoiseries avant passage au four dans un plat familial.
- 🔥 Entre croûte caramélisée, cœur fondant et restes invisibles, ce dessert comme à la boulangerie donne envie d’essayer une version encore plus gourmande.
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