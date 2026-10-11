Je n’achète presque plus de baguette : ce pain maison 4 ingrédients, sans pétrir, rate si vous faites cette erreur

Un soir de pluie, plus une miette de baguette et aucune envie de sortir : ce pain maison sans pétrissage sauve le dîner. En quatre ingrédients et un moule à cake, il promet croûte dorée et mie tendre sans effort.

Une odeur de croûte qui chante, la mie encore tiède qui se laisse tartiner sans résister… Dans la cuisine, on entend juste le petit craquement du couteau et le soupir de satisfaction de ceux qui goûtent la première tranche. Pourtant, personne n’est allé à la boulangerie, et le plan de travail est resté impeccablement propre.

Les soirs de flemme, quand il pleut, qu’on n’a plus de baguette et zéro envie de sortir, ce pain maison devient un réflexe. Quatre ingrédients du placard, aucun pétrissage, pas de robot ni machine à pain ; tout se joue dans un saladier puis dans un moule à cake. Une fois qu’on a compris la texture très particulière de sa pâte, on ne regarde plus jamais le rayon pain du supermarché de la même façon.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T55 ou T65

✅ 480 ml d’eau tiède

✅ 10 g de levure boulangère instantanée

✅ 10 g de sel fin

Un pain maison sans pétrissage pour tous les soirs de flemme

Ce pain maison sans pétrissage coche toutes les cases des jours où l’on manque d’énergie. On garde ses vêtements confortables, on allume le four, et en dix minutes de vraie action tout est réglé. Pas besoin de robot, pas besoin de savoir “travailler une pâte” ; ici, la pâte est volontairement très hydratée, presque coulante.

Le moule à cake fait tout le maintien. La pâte gonfle en hauteur, la mie reste souple et régulière, parfaite pour les tartines du petit-déjeuner, les croque-monsieur ou les tranches épaisses à tremper dans la soupe. Pourtant, la croûte reste bien dorée et croustillante, comme un pain de boulangerie que l’on aurait fait à la maison, sans technique compliquée.

La méthode express : on mélange, on laisse lever, le four s’occupe du reste

Tout commence dans un grand saladier : on mélange simplement les quatre ingrédients avec l’eau tiède, jusqu’à obtenir une pâte homogène. Elle doit être très collante ; c’est justement ce qui garantit une mie moelleuse. Ensuite, on verse dans un moule généreusement graissé, on couvre, et on laisse la magie de la levure opérer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser farine, levure, sel et eau tiède dans un grand saladier, puis mélanger 2 à 3 minutes jusqu’à disparition complète de la farine sèche. Technique : Graisser généreusement un moule à cake d’environ 23 × 13 cm, racler la pâte très collante dans le moule et lisser la surface avec une spatule ou les doigts légèrement humidifiés. Cuisson : Couvrir et laisser lever jusqu’à ce que la pâte dépasse d’environ 2 cm le bord ; préchauffer le four à 210 °C, retirer le couvert, humidifier légèrement le dessus et ajouter éventuellement des graines. Finition : Enfourner sur une grille en position milieu-bas pour 35 minutes sans ouvrir, puis démouler immédiatement sur une grille afin de préserver une croûte bien sèche et croustillante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert La pâte très hydratée permet au gluten de se développer seul pendant la pousse, sans pétrissage. Le long repos remplit la pâte de petites bulles et développe les arômes, tandis que la cuisson vive à 210 °C dans un moule canalise la levée vers le haut, pour une mie moelleuse et uniforme. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner le pain encore chaud d’un voile de beurre fondu salé, puis parsemer de quelques herbes sèches ou graines pour une croûte brillante et parfumée, parfaite avec un fromage coulant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine pour “sécher” la pâte collante. On résiste à la tentation, sinon la mie devient compacte et le fameux moelleux du pain sans pétrissage disparaît.

Variantes, service et conservation pour ne plus manquer de pain à la maison

Ce pain maison 4 ingrédients se prête à toutes les humeurs. Encore tiède, il se tranche en belles tranches épaisses pour le beurre demi-sel, la confiture ou le miel. Plus tard dans la journée, il accompagne une soupe fumante, une planche de charcuterie ou un camembert qui coule.

Avant d’enfourner, on peut parsemer le dessus de sésame, pavot, flocons d’avoine ou un peu de fromage râpé. Une fois refroidi, il se garde dans un torchon ou une boîte à pain, et les tranches se congèlent très bien. Passées directement au grille-pain, elles rendent ce pain maison sans machine à pain toujours prêt pour un petit-déjeuner improvisé.