À l’apéro, j’ai servi ces sucettes avec ce fromage râpé : mes invités persuadés de croquer dans des bonbons à tester vite

Un apéro entre amis, un plateau presque banal… jusqu’à ces sucettes au parmesan dorées comme des bonbons. Comment ces tuiles croustillantes s’improvisent en 15 minutes ?

J’ai posé ces sucettes au parmesan sur le plateau apéro : mes invités ont cru que c’étaient des bonbons

Sur le plateau apéro, tout semblait classique… sauf ces petites roues dorées, plantées sur des bâtonnets. De loin, on jurait des bonbons ; de près, elles brillaient comme du caramel et sentaient le fromage grillé. En quelques secondes, toutes les mains se sont tendues.

Personne n’imaginait que ces sucettes au parmesan n’étaient que du fromage râpé finement, passé quelques minutes au four. Pourtant, avec la bonne épaisseur et deux ou trois garnitures bien choisies, ces faux bonbons salés transforment un simple apéro en vraie scène de fête.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de parmesan râpé très finement

✅ 12 pics à brochette en bois + 1 feuille de papier cuisson

✅ 40 g de jambon cru ou bacon, 30 g de pignons de pin

✅ 30 g d’olives hachées, 20 g de graines (sésame, pavot, courge)

L’apéro qui bluffe avec trois fois rien

Le principe est désarmant de simplicité : des tuiles de parmesan fines, dorées juste sur les bords, figées autour d’un pic en bois. Plutôt que d’empiler feuilletés et chips, on aligne quelques sucettes qui rappellent les bonbons. Leur silhouette de confiserie amuse, leur croquant cassant et leur parfum de fromage grillé séduisent immédiatement.

La méthode pour des sucettes au parmesan qui tiennent

Pour réussir, tout se joue sur trois détails. D’abord un fromage râpé finement, étalé en disques réguliers de 6 à 7 cm, pas plus. Ensuite le “sandwich” : on pose le pic, puis on le recouvre d’un voile de parmesan. Enfin, on laisse complètement refroidir sur la plaque avant de toucher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couvrir une plaque de papier cuisson indispensable, préparer parmesan râpé et garnitures. Technique : Former 12 tas espacés, d’environ 1 c. à soupe rase, puis les aplatir en disques fins et réguliers. Cuisson : Poser un pic au centre de chaque disque et recouvrir sa base d’une pincée de parmesan avant d’ajouter quelques garnitures. Finition : Enfourner 5 minutes, jusqu’à bords dorés, puis laisser durcir au moins 5 minutes sur la plaque avant de décoller par le pic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 10–15 min 🔍 Le secret de l’expert Le parmesan, très riche en matière sèche, fond puis se déshydrate vite ; en refroidissant, il forme une tuile fine et cassante. La couche de fromage autour du pic agit comme une soudure qui fixe la sucette. ✨ Le twist gourmand : Sur quelques pièces, remplacer 30 g de parmesan par du pecorino et ajouter un voile de romarin finement ciselé ; le parfum gagne en intensité sans devenir envahissant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de les décoller tièdes : le fromage se plie, se casse et le pic se détache. Et surtout, ne pas trop garnir, au risque d’alourdir la tuile et de perdre le croustillant.

Servir, accompagner et varier ces tuiles de parmesan

On les sert dans un verre ; on peut les préparer à l’avance et les garder sur la plaque froide.