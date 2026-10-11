À l’apéro, j’ai servi ces sucettes avec ce fromage râpé : mes invités persuadés de croquer dans des bonbons à tester vite
Un apéro entre amis, un plateau presque banal… jusqu’à ces sucettes au parmesan dorées comme des bonbons. Comment ces tuiles croustillantes s’improvisent en 15 minutes ?
J’ai posé ces sucettes au parmesan sur le plateau apéro : mes invités ont cru que c’étaient des bonbons
Sur le plateau apéro, tout semblait classique… sauf ces petites roues dorées, plantées sur des bâtonnets. De loin, on jurait des bonbons ; de près, elles brillaient comme du caramel et sentaient le fromage grillé. En quelques secondes, toutes les mains se sont tendues.
Personne n’imaginait que ces sucettes au parmesan n’étaient que du fromage râpé finement, passé quelques minutes au four. Pourtant, avec la bonne épaisseur et deux ou trois garnitures bien choisies, ces faux bonbons salés transforment un simple apéro en vraie scène de fête.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 180 g de parmesan râpé très finement
- ✅ 12 pics à brochette en bois + 1 feuille de papier cuisson
- ✅ 40 g de jambon cru ou bacon, 30 g de pignons de pin
- ✅ 30 g d’olives hachées, 20 g de graines (sésame, pavot, courge)
L’apéro qui bluffe avec trois fois rien
Le principe est désarmant de simplicité : des tuiles de parmesan fines, dorées juste sur les bords, figées autour d’un pic en bois. Plutôt que d’empiler feuilletés et chips, on aligne quelques sucettes qui rappellent les bonbons. Leur silhouette de confiserie amuse, leur croquant cassant et leur parfum de fromage grillé séduisent immédiatement.
La méthode pour des sucettes au parmesan qui tiennent
Pour réussir, tout se joue sur trois détails. D’abord un fromage râpé finement, étalé en disques réguliers de 6 à 7 cm, pas plus. Ensuite le “sandwich” : on pose le pic, puis on le recouvre d’un voile de parmesan. Enfin, on laisse complètement refroidir sur la plaque avant de toucher.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couvrir une plaque de papier cuisson indispensable, préparer parmesan râpé et garnitures.
- Technique : Former 12 tas espacés, d’environ 1 c. à soupe rase, puis les aplatir en disques fins et réguliers.
- Cuisson : Poser un pic au centre de chaque disque et recouvrir sa base d’une pincée de parmesan avant d’ajouter quelques garnitures.
- Finition : Enfourner 5 minutes, jusqu’à bords dorés, puis laisser durcir au moins 5 minutes sur la plaque avant de décoller par le pic.
Servir, accompagner et varier ces tuiles de parmesan
On les sert dans un verre ; on peut les préparer à l’avance et les garder sur la plaque froide.
En bref
- 🍢 Lors d’un apéro entre amis, un simple plateau se retrouve métamorphosé grâce à quelques sucettes au parmesan fines, dorées et plantées sur des pics.
- 🍽️ La recette repose sur des tuiles de parmesan bien espacées, une épaisseur régulière et une cuisson rapide qui fige le fromage autour du bâtonnet.
- 🤩 Variantes jambon, pignons, olives ou graines et présentation façon « bonbons » transforment ces tuiles croustillantes en apéritif ludique dont l’astuce surprend toujours.
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